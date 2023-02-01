Малиновский - в старте на матч против Нанта
Украинский хавбек поможет своей команде.
Сегодня, 19:53
В рамках 21 тура чемпионата Франции Марсель встретится с Нантом.
Наставник провансальцев Игор Тудор определился с стартовым составом на матч. В старте появится Руслан Малиновский.
Для украинского хавбека это пятый матч в новом клубе. Ранее он не отличился результативнми действиями.
Матч Нант - Марсель начнется в 20:00 по Киеву.
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