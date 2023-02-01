Малиновский - в старте на матч против Нанта

В рамках 21 тура чемпионата Франции Марсель встретится с Нантом.

Наставник провансальцев Игор Тудор определился с стартовым составом на матч. В старте появится Руслан Малиновский.

Для украинского хавбека это пятый матч в новом клубе. Ранее он не отличился результативнми действиями.

Матч Нант - Марсель начнется в 20:00 по Киеву.