Рома вылетела из Кубка Италии

В рамках четвертьфинала Кубка Италии соперником Ромы стал главный аутсайдер Серии А Кремонезе, но как оказалось, фаворита такой соперник был не по зубам.

Хотя подчиненные Жозе Моуринью и владели инициативой, именно Кремонезе открыл счет в первом тайме по пенальти, а уже после перерыва удвоили свое преимущество.

Дальше нужно было просто удержать победный счет, чем игроки Кремонезе и занимались.

Удержать ворота сухими, правда, не удалось. Но гол Белотти на 90+4 минуте уже мало на что влиял, Роме не хватило времени отыграться. Соперником Кремонезе в полуфинале Кубка Италии станет Фиорентина.

Рома — Кремонезе 1:2

Голы: Белотти, 90+4 - Дессерс, 28 (с пенальти), Челик, 49 (автогол).

Рома: Патрисиу - Ибаньес, Кумбулла (Матич, 46), Манчини (Смоллинг, 46) - Эль Шаарави, Тагирович (Абрагам, 57), Кристанте (Залевские, 46), Челик - Вольпато (Дибала, 46), Пеллегри, Белотти.

Кремонезе: Саро - Айву, Бьянкетти, Феррари - Тсаджу (Чофани, 67), Мейте, Кастагнетти (Гальдамес, 83), Пикель (Бенасси, 64), Гильоне - Дессерс (Окереке, 46), Афена-Гьян (46) .

Предупреждения: Патрисиу, Манчини – Дессерс, Айву, Феррари, Саро.