Ноттингем Форест совершил 30-й трансфер в этом сезоне
Клуб усилился капитаном сборной Ганы.
Ноттингем Форест официально объявил о подписании 33-летнего Андре Айю, которого планировал подписать Эвертон.
Капитан сборной Ганы стал 30-м новичком клуба в этом сезоне, похоже, "лесники" намерены надолго закрепиться в АПЛ.
🏡 #WelcomeAndré 🇬🇭 pic.twitter.com/YM4QAJPSCk— Nottingham Forest FC (@NFFC) February 2, 2023
Айю был подписан на правах свободного агента, зимой истек его контракт с катарским Аль-Саддом, за который он провел 9 игр и забил 3 гола в этом сезоне.
Известно, что 30-й новичок возьмет себе 42-й номер.
Напомним, на днях "лесники" второй раз проиграли Манчестер Юнайтед и вылетели из Кубка лиги.