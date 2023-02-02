Ноттингем Форест совершил 30-й трансфер в этом сезоне

Ноттингем Форест официально объявил о подписании 33-летнего Андре Айю, которого планировал подписать Эвертон.

Капитан сборной Ганы стал 30-м новичком клуба в этом сезоне, похоже, "лесники" намерены надолго закрепиться в АПЛ.

Айю был подписан на правах свободного агента, зимой истек его контракт с катарским Аль-Саддом, за который он провел 9 игр и забил 3 гола в этом сезоне.

Известно, что 30-й новичок возьмет себе 42-й номер.

Напомним, на днях "лесники" второй раз проиграли Манчестер Юнайтед и вылетели из Кубка лиги.