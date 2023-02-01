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Эвертон ведет переговоры о подписании игрока сборной Ганы

Андре Айю может перебраться в стан "ирисок" после завершения трансферного окна.
Сегодня, 14:40
Андре Айю
Андре Айю

Эвертон Виталия Миколенко все же может усилить линию атаки несмотря на то, что зимнее трансферное окно завершено.

Как сообщает Lequipe, "ириски" могут воспользоваться услугами Андре Айю, который в данный момент находится без клуба.

Также в ганце заинтересован еще один аутсайдер АПЛ в лице Ноттингем Форест.

Стоит отметить, что Айю уже знаком чемпионат Англии. Ранее он выступал за Вест Хэм и Суонси.

Последним клубом форварда был катарский Аль-Садд. В его футболке он забил 22 гола в 39 матчах.

Стоит отметить, что ранее Эвертон проиграл ПСВ в гонке за подписание игрока сборной Бельгии. В итоге мерсисайдцы не оформили ни одного трансфера за трансферное окно.


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