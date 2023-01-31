ПСВ обошел Эвертон Миколенко в борьбе за вингера сборной Бельгии

Бельгийский вингер Торган Азар сменит клубную прописку.

Как сообщает Ruhr Nachrichten, футболист переберется в нидерландский ПСВ. Азар пополнит стан клуба на правах аренды.

Стоит отметить, что Азар может в дальнейшем перебраться в команду на полноценной основе. Контракт игрока со "шмелями" истекает через полтора года и этим могут воспользоваться эйндховенцы.

Примечательно, что игроком сборной Бельгии интересовался английский Эвертон, за который выступает украинец Виталий Миколенко.