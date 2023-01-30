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Эвертон Миколенко поборется с ПСВ за вингера Боруссии Дортмунд

Торган Азар может усилить "ирисок".
Сегодня, 09:53
Торган Азар
Торган Азар

Эвертон все еще пытается усилить атакующую линию для того, чтобы избежать вылета из АПЛ.

Как сообщает Николо Скира, новой целью "ирисок" стал бельгиец Торган Азар.

Упростить подписание вингера для мерсисайдцев может то, что Азар не имеет регулярной практики в стане Боруссии Д, а его контракт истекает через полтора года.

Также на футболиста "шмелей" претендует нидерландский ПСВ, который так и не нашел замену для Коди Гакпо ушедшего в Ливерпуль. Потенциальные детали ухода Азара из немецкого клуба неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что Эвертон пытается подписать шведского форварда.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: германия трансфер англия

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