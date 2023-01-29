Эвертон Миколенко заинтересован в шведском нападающем

Виктор Дьокереш может стать первым подписанием "ирисок" при новом наставнике.

Эвертон продолжает попытки усилить атакующую линию посреди сезона.

Как сообщает EFC Daily, cсылаясь на Sky Sports, "ириски" заинтересованы в 24-летнем Викторе Дьокереше.

Сумма трансфера футболиста Ковентри может составить 17 млн фунтов. Потенциальные детали контракта неизвестны.

Дьокереш родился в Швеции в семье венгерских мигрантов. На международном уровне представляет именно страну, в которой родился.

Напомним, ранее сообщалось, что Эвертон нашел замену Фрэнку Лемпарду.