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Футбол

Эвертон Миколенко заинтересован в шведском нападающем

Виктор Дьокереш может стать первым подписанием "ирисок" при новом наставнике.
Сегодня, 12:01
Виктор Дьокереш
Виктор Дьокереш

Эвертон продолжает попытки усилить атакующую линию посреди сезона.

Как сообщает EFC Daily, cсылаясь на Sky Sports,  "ириски" заинтересованы в 24-летнем Викторе Дьокереше.

Сумма трансфера футболиста Ковентри может составить 17 млн фунтов. Потенциальные детали контракта неизвестны.

Дьокереш родился в Швеции в семье венгерских мигрантов. На международном уровне представляет именно страну, в которой родился.

Напомним, ранее сообщалось, что Эвертон нашел замену Фрэнку Лемпарду.


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