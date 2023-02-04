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Ротань: В данный момент Мудрик и Забарный - потенциальные участники молодежного Евро-2023

Наставник сборной Украины U-21 высказался о игроках, перебравшихся в АПЛ.
Сегодня, 11:59
Михаил Мудрик и Илья Забарный / Footballua.tv
Михаил Мудрик и Илья Забарный / Footballua.tv

Главный тренер сборной Украины Руслан Ротань высказался о том, будет ли он рассчитывать на Илью Забарного и Михаила Мудрика на ЧЕ-2023.

Украинский специалист заявил, что на сегодняшний день он хотел бы иметь в заявке данных футболистов.

"По состоянию на сегодня - да. Я действительно был бы очень доволен, если национальная сборная отпустит этих игроков. Сейчас у нас с президентом УАФ есть разговор, что этих футболистов отпустят.

Но вы же знаете ситуацию с главным тренером, поэтому когда его объявят, тогда уже будет понятно - поедут эти ребята или нет, - ответил Ротань в интервью ютуб-каналу Черноморца.

Чемпионат Европы состоится летом, старт турнира - 21 июня.

Напомним, что и Забарный, и Мудрик этой зимой перебрались в АПЛ. Центрбэк пополнил ряды Борнмута, а вингер стал игроком Челси.


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