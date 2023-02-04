Бущан перенес хирургическое вмешательство

Вратарю киевского Динамо Георгию Бущану в Мюнхене сделали операцию по удалению межпозвоночной грыжи.

Ожидается, что 28-летний голкипер полностью восстановится в течение полутора месяцев. После этого игрок сможет вернуться к тренировкам

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Этот сезон был сложным для Бущана, который был вынужден пропустить значительный промежуток времени из-за травмы колена, предшествовавшей операции по удалению грыжи.

В нынешней кампании он провел 13 матчей, 5 из которых завершились вничью. Ожидается, что украинец сможет вернуться к играм как можно скорее.