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Бущан перенес хирургическое вмешательство

Вратарю Динамо удалили грыжу.
Сегодня, 13:40

Вратарю киевского Динамо Георгию Бущану в Мюнхене сделали операцию по удалению межпозвоночной грыжи.

Ожидается, что 28-летний голкипер полностью восстановится в течение полутора месяцев. После этого игрок сможет вернуться к тренировкам

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Этот сезон был сложным для Бущана, который был вынужден пропустить значительный промежуток времени из-за травмы колена, предшествовавшей операции по удалению грыжи.

В нынешней кампании он провел 13 матчей, 5 из которых завершились вничью. Ожидается, что украинец сможет вернуться к играм как можно скорее.


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