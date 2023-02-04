Украинское дерби: Миколенко и Зинченко в старте на матч Арсенал - Эвертон

Игроки сборной пересекутся на поле в составе разных команд.

В рамках чемпионата Англии встретятся Арсенал и Эвертон.

Тренеры обоих команд определились с составами на матч. И в старте "ирисок", и в 11-ке "канониров" нашлось место украинцам Александру Зинченко и Виталию Миколенко.

Эвертон: Пикфорд - Коулмен, Коуди, Тарковски, Миколенко - Ивоби, Гуйе, Онана, Макнил - Дукуре - Калверт-Льюин.

Запасные: Бегович, Годфри, Холгейт, Мина, Винагре, Дэвис, Грей, Мопе, Симмс.

Арсенал: Рамсдейл - Б. Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко - Эдегор, Партей, Джака - Сака, Нкетиа, Мартинелли.

Запасные: Тернер, Тирни, Кивер, Голдинг, Томиясу, Жоржиньо, Виейра, Козье-Дюберри, Троссар.

Стоит отметить, что для тренера мерсисайдцев Шона Дайча это дебют на своем посту. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по Киеву.