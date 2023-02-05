Куртуа рискует пропустить Клубный чемпионат мира
Мадридский Реал потерял на неопределенный срок своего основного вратаря Тибо Куртуа.
Бельгийский голкипер получил повреждение приводящей мышцы левой ноги во время разминки перед матчем 20-го тура чемпионата Испании против Мальорки (0:1), из-за чего место воротах занял Андрей Лунин.
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Степень тяжести травмы Куртуа еще придется определить, но его участие в предстоящем Клубном чемпионате мира находится под вопросом, сообщает Mundo Deportivo.
Отметим, что мадридский клуб стартует на турнире в среду, 8 февраля, со стадии полуфинала. "Сливочные" сыграют против египетского Аль-Ахли.
В нынешнем сезоне Куртуа провел за Реал 24 матча во всех турнирах, пропустив 25 мячей. В семи поединках голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.