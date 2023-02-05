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Куртуа рискует пропустить Клубный чемпионат мира

Голкипер Реала получил мышечное повреждение.
Сегодня, 17:38
Куртуа получил травму во время разминки / Getty Images
Куртуа получил травму во время разминки / Getty Images

Мадридский Реал потерял на неопределенный срок своего основного вратаря Тибо Куртуа.

Бельгийский голкипер получил повреждение приводящей мышцы левой ноги во время разминки перед матчем 20-го тура чемпионата Испании против Мальорки (0:1), из-за чего место воротах занял Андрей Лунин.

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Степень тяжести травмы Куртуа еще придется определить, но его участие в предстоящем Клубном чемпионате мира находится под вопросом, сообщает Mundo Deportivo.

Отметим, что мадридский клуб стартует на турнире в среду, 8 февраля, со стадии полуфинала. "Сливочные" сыграют против египетского Аль-Ахли.

В нынешнем сезоне Куртуа провел за Реал 24 матча во всех турнирах, пропустив 25 мячей. В семи поединках голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тибо Куртуа Реал Мадрид клубный чемпионат мира

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