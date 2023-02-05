Мальорка - Реал 1:0: обзор матча и результат игры 05.02.2023

Обе команды за весь матч нанесли по одному удару в створ - в самый ответственный момент украинский вратарь оказался бессилен.

В воскресенье, 5 февраля, на Визит Мальорка Эстади состоялся матч 20-го тура испанской Ла Лиги между Мальоркой и мадридским Реалом.

Еще до своего начала поединок стал интереснее: травму на разминке получил Тибо Куртуа. В связи с этим Андрей Лунин получил внеочередной шанс проявить себя.

Однако реальных моментов сделать это у украинца не было. На 15-й минуте встречи Дани Родригес исполнил подачу в штрафную с левого фланга, где в борьбе с Ведатом Мурики мяч в собственные ворота срезал Начо. Испанец головой перебросил Лунина, которому оставалось лишь наблюдать за тем, как мяч залетает ему за шиворот.

Хозяева поля реализовали свой единственный момент в первом тайме, далее атаковал только "королевский клуб". Но Карло Анчелотти с первых минут выпустил практически полностью резервный состав, что сказалось на сыгранности - "бланкос" в основном били из-за пределов штрафной Мальорки.

После перерыва Реал получил шанс сравнять счет, так как главный арбитр назначил 11-метровый удар за фол вратаря Предрага Райковича.

К "точке" подошел Марко Асенсио, но он не смог переиграть Райковича, отбившего удар в правый нижний угол.

Чем ближе приближался финальный свисток, тем более нервной получалась игра и тем чаще игроки получали предупреждения за свои фолы. Но до гола с чьей-либо стороны дело так и не дошло - без ударов не бывает голов, а ударов в створ за весь матч было всего два.

Реал потерпел неожиданное поражение и тем самым подарил Барселоне возможность увеличить отрыв в таблице до 8 очков по итогам тура. Мальорка же закрепилась на 10-й строчке, имея теперь в активе 28 очков.

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Статистика матча Мальорка - Реал 20-го тура Ла Лиги

Мальорка - Реал 1:0

Гол: Начо (аг).

Владение мячом: 26% - 74%

Удары: 4 - 20

Удары в створ: 1 - 1

Фолы: 29 - 14

Атаки: 72 - 154

Мальорка: Райкович - Маффео, Апуд, Райльо, Настасич, Хауме - Родригес (Ндиае, 67), Баба (Батталья, 78), де Галаррета (Гренье, 90+2), Ли (Санчес, 78) - Мурики.

Реал: Лунин - Карвахаль, Рюдигеер, Начо, Камавинга - Вальверде (Модрич, 64), Чуамени (Кроос, 71), Себальос (Алаба, 71) - Асенсио (Мариано, 71), Родриго, Винисиус.

Предупреждения: Хауме, Ндиае, де Галаррета, Маффео, Райльо - Винисиус, Себальос, Вальверде, Модрич, Мариано.

На 59-й минуте Асенсио не реализоал пенальти (вратарь).