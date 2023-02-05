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Специя - Наполи 0:3: обзор матча и результат игры 05.02.2023

"Партенопеи" выиграли пятый матч подряд, постепенно отрываясь от преследователей в чемпионате Италии.
Сегодня, 15:38
Наполи / Getty Images
Наполи / Getty Images

В воскресенье, 5 февраля, на Стадио Альберто Пикко состоялся матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором Специя принимала в гостях Наполи.

Хозяева поля не смогли рассчитывать на ряд игроков, среди которых оказался Виктор Коваленко. Украинец получил мышечную травму в прошлой игре.

Даже если бы Специя была в оптимальном составе, маловероятно, что она смогла бы сдержать команду Лучано Спаллетти, которая сейчас сносит всех со своего пути (кроме Кремонезе в кубке Италии).

Так случилось и в этот раз. И снова отличилась связка Хвича Кварацхелия - Виктор Осимхен. На старте второго тайма грузинский вингер реализовал пенальти, после чего нигерийский форвард в течение 5 минут оформил дубль: сначала он забил головой, а затем с передачи Хвичи сделал счет 3:0.

Наполи одержал пятую победу подряд в чемпионате Италии. Теперь на счету неаполитанцев 56 очков. Специя в свою очередь продолжает вести борьбу за выживание: 17-е место и 18 очков.

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Статистика матча Специя - Наполи 21-го тура Серии А

Специя - Наполи 0:3
Голы: Кварацхелия, 47 (пен.), Осимхен, 68, 73.

Владение мячом: 31% - 69%
Удары: 9 - 12
Удары в створ: 3 - 5
Фолы: 19 - 18
Атаки: 90 - 130

Специя: Драговски - Ампаду, Кальдара (Мальдини, 76), Николау - Аду, Бурабия, Эспозито (Висневски, 86), Агудело, Реца - Верде (Ципот, 76), Шомуродов (Раймондс, 76).

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Руи (Оливера, 74) - Ангисса, Лоботка, Зелински (Элмас, 63) - Лосано (Политано, 46), Осимхен (Симеоне, 82), Кварацхелия (Ндомбеле, 74).

Предупреждения: Ампаду, Кальдара, Реца - Лосано, Зелински.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Серия А Специя

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