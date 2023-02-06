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Барселона - Севилья 3:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании 05.02.2023

Вашему вниманию самые яркие моменты противостояния.
Сегодня, 07:24
Барселона - Севилья / Getty Images
Барселона - Севилья / Getty Images

В воскресенье, 5 февраля, в рамках 20-го тура чемпионата Испании Барселона на своем поле принимала Севилью.

Подопечные Хави не оставили шансов сопернику, добыв разгромную победу.

В составе каталонской команды голами отметились: Альба, Гави и Рафинья.

Вашему вниманию видео всех голов матча Барселона - Севилья в чемпионате Испании:

Барселона - Севилья 3:0    
Голы: Альба, 58, Гави, 70, Рафинья, 79

Барселона: тер Штеген - Кунде, Араухо (Алонсо, 80), Кристенсен, Альба (Бальде, 83) - Педри, Бускетс (Кесье, 8), где Йонг - Рафинья (Торрес, 84), Левандовски, Гави (Фати,  80)

Севилья: Буну - Монтиэль, Баде, Гудель, Рекик, Акунья (Окампос, 65) - Хордан, Ракитич, Торрес (Хиль, 46), Гуе (Фернандо, 83) - Эн-Несири (Ламела, 46)

Предупреждение: Ракитич, Хордан.


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Видео

Барселона - Севилья 3:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Барселона - Севилья 3:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании

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