Барселона - Севилья 3:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании 05.02.2023
Вашему вниманию самые яркие моменты противостояния.
В воскресенье, 5 февраля, в рамках 20-го тура чемпионата Испании Барселона на своем поле принимала Севилью.
Подопечные Хави не оставили шансов сопернику, добыв разгромную победу.
В составе каталонской команды голами отметились: Альба, Гави и Рафинья.
Вашему вниманию видео всех голов матча Барселона - Севилья в чемпионате Испании:
Барселона - Севилья 3:0
Голы: Альба, 58, Гави, 70, Рафинья, 79
Барселона: тер Штеген - Кунде, Араухо (Алонсо, 80), Кристенсен, Альба (Бальде, 83) - Педри, Бускетс (Кесье, 8), где Йонг - Рафинья (Торрес, 84), Левандовски, Гави (Фати, 80)
Севилья: Буну - Монтиэль, Баде, Гудель, Рекик, Акунья (Окампос, 65) - Хордан, Ракитич, Торрес (Хиль, 46), Гуе (Фернандо, 83) - Эн-Несири (Ламела, 46)
Предупреждение: Ракитич, Хордан.