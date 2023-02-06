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Интер - Милан 1:0 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Италии 05.02.2023

Вашему вниманию самые яркие моменты противостояния.
Сегодня, 08:10
Интер - Милан / Getty Images
Интер - Милан / Getty Images

В воскресенье, 5 февраля, в рамках 21-го тура чемпионата Италии состоялся центральный поединок, в котором играли Интер и Милан.

Судьбу противостояния решил единственный гол, автором которого стал Лаутаро Мартинес.

Примечательно, что хозяева поля могли добыть крупную победу, однако не удалось реализовать свои моменты.

Вашему вниманию видео всех голов матча Интер - Милан в чемпионате Италии:

 

Интер - Милан 1:0  
Гол: Мартинес, 34

Интер: Онана, Дармиан, Ачерби, Шкриньяр, Бастони, Димарко (Гозенс, 71), Мхитарян (Брозович, 71), Чалханоглу (Гальярдини, 89), Барелла, Джеко (Лукаку, 71), Мартинес.

Милан: Тэтэрушану, Калабрия (Салемакерс, 55), Кьер (Ребич, 86), Габбия (Тиав, 70), Калулу, Эрнандес, Крунич, Тонали, Жиру, Ориги (Рафаэл Леау, 55), Жуниор Мессиас (Браим Диас, 46).

Предупреждения: Калулу (32), Габбия (49), Рафаэл Леау (62), Мхитарян (67), Ачерби (68), Жиру (84), Ребич (88).


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