Наставник Марселя: У Малиновского было недостаточно времени, чтобы полностью адаптироваться

Главный тренер Марселя Игор Тудор рассказал об адаптации Руслана Малиновского в новом коллективе.

По словам специалиста, у полузщитника было недостаточно времени, чтобы полностью привыкнуть к новой среде.

"Темп в Лиге 1 выше, чем в Италии. Руслан пришел из Аталанты, которая играет в похожий на наш стиль футбол. Физически он хорошо подготовлен, у него хороший менталитет, чтобы соответствовать нашим требованиям игры.

Малиновский может действовать всюду. У него еще не было времени, чтобы полностью адаптироваться", - сказал Тудор.

Напомним, ранее украинец отметился дебютным голом за команду. Завтра, 8 февраля, Марсель сыграет в Кубке Франции с ПСЖ. Начало матча - в 22:00 по Киеву.