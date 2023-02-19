iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед - Лестер: обзор и результат матча чемпионата Англии 19.02.2023

Английский нападающий снова не ушел с поля без результативных действийй
Сегодня, 18:02
Маркус Рэшфорд
Маркус Рэшфорд

В рамках матча 24 тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед встретился с Лестером.

"Красные дьяволы" не очень уверенно начали этот поединок и первыми должны были забивать именно подопечные Брендана Роджерса.

На 9 минуте Харви Барнс опасно пробил по воротам Давида Де Хеа, но испанец сделал потрясающий сейв. Спустя 11 минут Келечи Ихеаначо создал еще один шанс для "лис", однако и здесь Де Хеа был на высоте.

После этого уже манкунианцы начали переворачивать игру в том числе благодаря действиям лидера команды Маркуса Рэшфорда. Англичанин открыл счет в матче после отменного ассиста от Бруну Фернандеша.

Во второй 45-минутке создалось ощущение, что на поле была лишь одна команда, ведь подопечные Эрика тен Хага начали давить соперника с первого и до последнего мгновения. Уже спустя 11 минут после возобновления игры Рэшфорд оформил дубль.

Финальная точка была поставлена Джейдоном Санчо, который завершил прекрасную комбинацию с участием своих партнеров.

Статистика матча чемпионата Англии Манчестер Юнайтед - Лестер

Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0

Голы: Рэшфорд, 25, 56, Санчо, 62.

xG: 4.46 - 1.51
Владение мячем: 57% - 43%
Удары: 25 - 19
Удары в створ: 8 - 3

Манчестер Юнайтед: де Хеа - Далот, Линделеф, Мартинес, Шоу (Ван-Биссака, 69) - Фред (Мактоминей, 59), Забитцер (Мейну 80) - Рашфорд (Эланга 69), Фернандеш, Гарначо (Санчо 46) - Вегхорст

Лестер: Уорд - Кастань, Суттар, Фас, Кристиансен - Менди (Сумаре, 59), Дьюсберри-Холл (Тилеманс, 59) - Тете (Прат, 75), Мэддисон, Барнс - Ихеаначо (Варди, 75)

Предупреждения: Фас, 45+2, Менди, 4


Статьи по теме

Ломаченко назвал цель своей боксерской карьеры Ломаченко назвал цель своей боксерской карьеры
Динамо не смогло обыграть Адану Демирспор на сборах Динамо не смогло обыграть Адану Демирспор на сборах
Турецкий клуб под угрозой срыва не позволил Динамо показывать второй тайм игры Турецкий клуб под угрозой срыва не позволил Динамо показывать второй тайм игры
Агент Холанда назвал текущую трансферную стоимость игрока Агент Холанда назвал текущую трансферную стоимость игрока
Помочь журналистам

Видео

Skill Challenge и конкурс трехочковых бросков: видео выступлений баскетболистов
Skill Challenge и конкурс трехочковых бросков: видео выступлений баскетболистов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская обошла Цуренко, Калинина потеряла пару позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина рискует оказаться с четырьмя командами в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершается масс-стартами
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Бокс19:55
Ломаченко назвал цель своей боксерской карьеры
ЧМ-202219:44
Динамо не смогло обыграть Адану Демирспор на сборах
Украина19:33
Турецкий клуб под угрозой срыва не позволил Динамо показывать второй тайм игры
Европа19:21
Агент Холанда назвал текущую трансферную стоимость игрока
Европа18:57
Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
ММА18:55
Бои без правил: расписание боев и турниров
Киберспорт18:44
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Европа18:31
Унион не смог обойти Баварию в турнирной таблице из-за ничьей с Шальке
Европа18:22
Тренер ПСЖ - о матче с Лиллем: Невероятный сюжет
Европа18:02
Манчестер Юнайтед разгромил Лестер с помощью очередного топ-перформанса Рэшфорда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK