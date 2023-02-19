Манчестер Юнайтед - Лестер: обзор и результат матча чемпионата Англии 19.02.2023
В рамках матча 24 тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед встретился с Лестером.
"Красные дьяволы" не очень уверенно начали этот поединок и первыми должны были забивать именно подопечные Брендана Роджерса.
На 9 минуте Харви Барнс опасно пробил по воротам Давида Де Хеа, но испанец сделал потрясающий сейв. Спустя 11 минут Келечи Ихеаначо создал еще один шанс для "лис", однако и здесь Де Хеа был на высоте.
После этого уже манкунианцы начали переворачивать игру в том числе благодаря действиям лидера команды Маркуса Рэшфорда. Англичанин открыл счет в матче после отменного ассиста от Бруну Фернандеша.
Во второй 45-минутке создалось ощущение, что на поле была лишь одна команда, ведь подопечные Эрика тен Хага начали давить соперника с первого и до последнего мгновения. Уже спустя 11 минут после возобновления игры Рэшфорд оформил дубль.
Финальная точка была поставлена Джейдоном Санчо, который завершил прекрасную комбинацию с участием своих партнеров.
Статистика матча чемпионата Англии Манчестер Юнайтед - Лестер
Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0
Голы: Рэшфорд, 25, 56, Санчо, 62.
xG: 4.46 - 1.51
Владение мячем: 57% - 43%
Удары: 25 - 19
Удары в створ: 8 - 3
Манчестер Юнайтед: де Хеа - Далот, Линделеф, Мартинес, Шоу (Ван-Биссака, 69) - Фред (Мактоминей, 59), Забитцер (Мейну 80) - Рашфорд (Эланга 69), Фернандеш, Гарначо (Санчо 46) - Вегхорст
Лестер: Уорд - Кастань, Суттар, Фас, Кристиансен - Менди (Сумаре, 59), Дьюсберри-Холл (Тилеманс, 59) - Тете (Прат, 75), Мэддисон, Барнс - Ихеаначо (Варди, 75)
Предупреждения: Фас, 45+2, Менди, 4