Тоттенхэм - Вест Хэм: обзор и результат матча чемпионата Англии 19.02.2023

В рамках 24 тура АПЛ Тоттенхэм встретился с Вест Хэмом на своем поле.

"Шпоры" на правах хозяев и записного фаворита встречи более активно играл на протяжении всего матча.

Такая игра закономерно привела к забитым голам. Сперва счет открыл Эмерсон Роял, а затем преимущество упрочил Хен Мын Сон, вышедший на поле лишь во втором тайме.

У Вест Хэма не было шансов перевернуть ход встречи ни до, ни после пропущенных голов. Подопечные Дэвида Мойеса продемонстрировали довольно вялый перформанс и заслуженно проиграли.

Статистика матча чемпионата Англии Тоттенхэм - Вест Хэм

Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0

Голы: Дэвис, 56, Сон, 72

xG: 1.56 - 0.51

Владение мячем: 58% - 42%

Удары: 16 - 6

Удары в створ: 6 - 1.