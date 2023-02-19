Тулуза - Марсель: обзор и результат матча чемпионата Франции 19.02.2023.

Украинец появился на поле во втором тайме.

В рамках 24 тура чемпионата Франции Марсель встретился сТулузой.

Команды из разных концов турнирной таблицы показали интересную игру, которую с удовольствием могли наблюдать нейтральные болельщики.

На двоих команды смогли отметиться пятью голами, и несмотря на статус аутсайдера Тулуза навязала борьбу подопечным Игора Тудора.

Именно хозяева открыли счет уже на третьей минуте матча и лидерство "фиолетовых" длилось на протяжении всей первой половины игры.

После перерыва провансальцы на классе перевернули игру. В дебюте второй 45-минутки отличился Шансель Мбемба, а немногим позже Дженгиз Ундер.

Затем удвоил преимущество Марселя Нуну Тавареш, но коллектив Филиппа Монтанье успел отквитать один мяч до завершения игры, хоть и на большее их не хватило.

Статистика матча чемпионата Франции Тулуза - Марсель

Тулуза - Марсель 2:3

Голы: Даллинга, 3, Онайву, 87 - Мбемба, 52, Ундер, 59, Тавареш, 72

xG: 1.96 - 1.07

Владение мячем: 51% - 49%

Удары: 15 - 15

Удары в створ: 6 - 7