Малиновский получил средний балл в игре с Тулузой

Украинец стал лучшим, среди игроков, вышедших на поле по ходу матча.

В рамках матча 24 тура чемпионата Франции Марсель победил Тулузу.

Украинец Руслан Малиновский вышел на поле перед началом второго тайма. За отведенное ему время хавбек получил среднюю оценку на фоне партнеров по команде.

Whoscored поставил полузащитнику 7.0 балла за матч, а Sofascore - 7.1 балла соответственно. Лучше украинца было 6 игроков Марселя, но среди вышедших по ходу матча украинцу не нашлось равных в составе обеих команд.

Стоит отметить, что на момент выхода Малиновского на поле Марсель проигрывал со счетом 1:0.