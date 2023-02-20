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Зинченко: Мы показали, что у Арсенала есть яйца

Украинец доволен победой лондонской команды над Астон Виллой.
Сегодня, 15:00
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В рамках 24-го тура чемпионата Англии Арсенал на выезде одержал тяжелую победу над Астон Виллой (4:2).

Украинский полузащитник лондонской команды Александр Зинченко поделился мнением о триумфальной игре, в которой он забил первый гол в АПЛ.

По словам игрока, в первом тайме команда провалилась, но во втором сумела переломить игру.

"Если честно, игра в первом тайме была недостаточно хороша. Я вообще не удовлетворен ею. Во втором тайме мы показали характер, показали, что у этой команды есть яйца.

Счастлив, что помог команде забитым голом, но три очка для меня всегда были приоритетом", - сказал защитник Арсенала в интервью Football London.

В текущем сезоне Зинченко провел 20 игр за Арсенал во всех турнирах, в которых забил один гол и выполнил одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что самая сексуальная фанатка чемпионата мира призналась в любви к Арсеналу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зинченко

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