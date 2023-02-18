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Зинченко забил свой первый гол в АПЛ

Украинец отличился в важном для "канониров" матче.
Сегодня, 16:12
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Защитник Арсенала Александр Зинченко отметился дебютным голом в АПЛ и за свой клуб.

Украинский футболист в рамках матча чемпионата Англии против Астон Виллы (2:2) отличился забитым мячом в момент, когда его команда проигрывала.

Зинченко, получив мяч после розыгрыша углового, пробил из-за пределов штрафной площади в ближний угол ворот Эмилиано Мартинеса.

В текущем сезоне на счету украинца также 1 ассист в 16 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Зинченко просил боссов Ман Сити разрешить игроку Ворсклы тренироваться с клубом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал АПЛ Александр Зинченко

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