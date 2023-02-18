Зинченко забил свой первый гол в АПЛ

Украинец отличился в важном для "канониров" матче.

Защитник Арсенала Александр Зинченко отметился дебютным голом в АПЛ и за свой клуб.

Украинский футболист в рамках матча чемпионата Англии против Астон Виллы (2:2) отличился забитым мячом в момент, когда его команда проигрывала.

Зинченко, получив мяч после розыгрыша углового, пробил из-за пределов штрафной площади в ближний угол ворот Эмилиано Мартинеса.

𝖠𝗌𝗍𝗈𝗇 𝖵𝗂𝗅𝗅𝖺 2-2 𝖠𝗋𝗌𝖾𝗇𝖺𝗅 (𝖹𝗂𝗇𝖼𝗁𝖾𝗇𝗄𝗈)



𝖥𝗈𝗅𝗅𝗈𝗐 @i6astv 𝖳𝗈 𝖲𝖾𝖾 𝖦𝗈𝖺𝗅𝗌 pic.twitter.com/78fKthx7H9 — 𝖥𝖺𝗌𝗍 𝖦𝗈𝖺𝗅𝗌 (@i6astv) February 18, 2023

В текущем сезоне на счету украинца также 1 ассист в 16 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Зинченко просил боссов Ман Сити разрешить игроку Ворсклы тренироваться с клубом.