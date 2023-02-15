iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Зинченко просил боссов Ман Сити разрешить игроку Ворсклы тренироваться с клубом

Андрей Кравчук поддерживал форму в стане "горожан" в начале полномасштабного вторжения
Сегодня, 13:25
Андрей Кравчук и Александр Зинченко
Андрей Кравчук и Александр Зинченко

Александр Зинченко пролоббировал для хавбека Ворсклы Андрея Кравчука возможность поддерживать форму в Манчестер Сити в начале полномасштабного вторжения.

Как сообщает The Athletic, защитник получил от Кравчука, который до прошлого года играл за московский Торпедо сообщение с текстом: "Я больше не могу здесь находиться. Мне нужно уехать".

Зинченко рассказал боссам Сити, за который тогда выступал, что его друг попал в беду, и "горожане" дали понять, что помогут справиться со случившемся.

Кравчук тренировался и жил на базе манкунианцев на протяжении четырех месяцев пока не подписал контракт с полтавчанами.

Напомним, ранее сообщалось, что Зинченко устроил украинских беженцев в академию Ман Сити.


Статьи по теме

Биатлон: онлайн-трансляция индивидуальной гонки у женщин на чемпионате мира Биатлон: онлайн-трансляция индивидуальной гонки у женщин на чемпионате мира
Интер планирует оштрафовать лидеров клуба за ссору на поле Интер планирует оштрафовать лидеров клуба за ссору на поле
Украинец Шульга провел самый результативный матч в NCAA Украинец Шульга провел самый результативный матч в NCAA
Боруссия Дортмунд - Челси: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд - Челси: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

ПСЖ - Бавария 0:1 Видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов
ПСЖ - Бавария 0:1 Видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская обошла Цуренко, Калинина потеряла пару позиций
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии в самом разгаре
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Биатлон15:00
Биатлон: онлайн-трансляция индивидуальной гонки у женщин на чемпионате мира
Европа14:58
Интер планирует оштрафовать лидеров клуба за ссору на поле
НБА14:50
Украинец Шульга провел самый результативный матч в NCAA
Лига Чемпионов14:35
Боруссия Дортмунд - Челси: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
Европа14:28
Берлускони: Я всегда был и есть на стороне народа Украины
Киберспорт14:14
NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO
Бокс14:00
Бокс: расписание боев
Европа13:53
Джо Коул: Месси - величайший, он стоит выше Роналду и Марадоны
Европа13:48
Экс-партнер Зинченко: Он дышит футболом, Алекс всегда был очень целеустремленным
Европа13:25
Зинченко просил боссов Ман Сити разрешить игроку Ворсклы тренироваться с клубом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK