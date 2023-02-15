Зинченко просил боссов Ман Сити разрешить игроку Ворсклы тренироваться с клубом
Андрей Кравчук поддерживал форму в стане "горожан" в начале полномасштабного вторжения
Александр Зинченко пролоббировал для хавбека Ворсклы Андрея Кравчука возможность поддерживать форму в Манчестер Сити в начале полномасштабного вторжения.
Как сообщает The Athletic, защитник получил от Кравчука, который до прошлого года играл за московский Торпедо сообщение с текстом: "Я больше не могу здесь находиться. Мне нужно уехать".
Зинченко рассказал боссам Сити, за который тогда выступал, что его друг попал в беду, и "горожане" дали понять, что помогут справиться со случившемся.
Кравчук тренировался и жил на базе манкунианцев на протяжении четырех месяцев пока не подписал контракт с полтавчанами.
Напомним, ранее сообщалось, что Зинченко устроил украинских беженцев в академию Ман Сити.