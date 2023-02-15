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Футбол

Зинченко помог нескольким беженцам попасть в академию Манчестер Сити

Украинец пристроил детей в структуру бывшей команды.
Сегодня, 12:53
Александр Зинченко
Александр Зинченко

Защитник Арсенала, выступавший ранее за Ман Сити, Александр Зинченко отметился благородным поступком

Как сообщает The Athletic, в материале, который посвящен украинцу, он помог шести беженцам стать членами академии "горожан".

Издание отмечает, что кто-то был детьми друзей футболиста, а кто-то написал письмо для игрока.

Напомним, ранее Гвардиола отметил, что Зинченко был важной частью Манчестер Сити во время его пребывания в клубе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией Ман Сити Александр Зинченко

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