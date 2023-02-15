Зинченко помог нескольким беженцам попасть в академию Манчестер Сити
Украинец пристроил детей в структуру бывшей команды.
Защитник Арсенала, выступавший ранее за Ман Сити, Александр Зинченко отметился благородным поступком
Как сообщает The Athletic, в материале, который посвящен украинцу, он помог шести беженцам стать членами академии "горожан".
Издание отмечает, что кто-то был детьми друзей футболиста, а кто-то написал письмо для игрока.
Напомним, ранее Гвардиола отметил, что Зинченко был важной частью Манчестер Сити во время его пребывания в клубе.