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Гвардиола: Зинченко был действительно важным игроком для Ман Сити

Наставник "горожан" высказался об украинце в преддверии матча против Арсенала
Сегодня, 09:42
Пеп Гвардиола и Александр Зинченко
Пеп Гвардиола и Александр Зинченко

В рамках перенесенного матча 12 тура чемпионата Англии Манчестер Сити встретится с Арсеналом.

Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола поделился мыслями о защитнике "канониров" Александре Зинченко в преддверии встречи.

По словам специалиста, украинец был важной частью "горожан" в период выступлений за клуб.

"Думаю, каждый в Манчестер Сити его любит. Он на самом деле был важной фигурой для клуба. В первые годы его пребывания здесь мы хотели, чтобы он сменил команду, ведь думали, что он не будет играть так много. Но Алекс сказал: "Нет, нет, нет, я хочу бороться за свою позицию!".

Я говорил ему: "Алекс, у меня много игроков на позиции десятки". А он: "Нет, нет, нет, нет, я буду играть здесь".

Зинченко очень хорошо тренировался, никогда не кривил лицо, у него всегда было хорошее поведение. Обычно когда вы не играете, то не говорите, что хотите остаться. Зинченко был совсем другим, я всегда видел его в зале.

Иногда в жизни бывают обстоятельства. Например, много травм на одной позиции. Он воспользовался своим шансом на позиции фулбека как последним шансом в мире. Это означает, что он хороший футболист и имеет хорошее мышление.

Артета очень хорошо знает его, потому что они работали вместе со мной. Микель верил, что ему необходима эта деталь, особенно в билд-апе", - сказал Гвардиола.

Напомним, матч Арсенал - Манчестер Сити пройдет сегодня в 21:45 по Киеву.


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