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Румынский аутсайдер подписал украинского вратаря

Даниил Кучер покинул украинский чемпионат.
Вчера, 23:55
Даниил Кучер / uta-arad.ro
Даниил Кучер / uta-arad.ro

Румынская команда Ута Арад подписала вратаря Ингульца Данила Кучера.

Кучер - воспитанник Кривбаса, дебютировал в УПЛ за Днепр, также играл в Горняке, Минае и Ингульце. 

В этом сезоне Даниил провел шесть матчей, в которых пропустил 10 голов. Лишь один раз вратарю удалось ворота "сухими".

Детали сделки не разглашаются, однако согласно некоторым данным, контракт расчитан до конца сезона с опцией продления еще на год.

Ута Арад занимает в данный момент предпоследнее место в румынской Высшей лиге, набрав 24 очка в 26 турах.


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