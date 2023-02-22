iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Йовичевич: Мы всегда чувствуем огромную ответственность перед народом Украины

Наставник Шахтера провел пресс-конференцию перед игрой против Ренна
Вчера, 22:39
Игор Йовичевич
Игор Йовичевич

В рамках ответного матча 1/16 финала ЛЕ Шахтер в гостях сыграет с Ренном.

Наставник "горняков" Игор Йовичевич поделился мыслями в преддверии матча.

Хорват отметил, что донецкий клуб постарается своей самоотдачей отблагодарить защитников Украины.

Читай также: Траоре: Шахтер будет пытаться играть в свой футбол и порадовать болельщиков

"С первого дня нашего путешествия, которое началось полгода назад, мы всегда, даже на тренировках, а не только на матчах, чувствуем огромную ответственность перед украинским народом, перед Украиной, перед воинами, которые сражаются за нашу свободу. И здесь благодарность им ежедневно и сто раз в день. И мы хотим, чтобы они, когда смотрят наши матчи, чувствовали гордость, гордились бы нашей битвой, нашей борьбой, которую мы даем на футбольном поле, несмотря на результат.

Футбол - это игра, в конце концов это игра. А то, что происходит сейчас в Украине, - это жизнь. Поэтому мы хотим положить свои жизни на футбольном поле и так отблагодарить воинов за то, что они делают для нас там, где действительно показывают свой характер и свободолюбие. Мы вместе сильнее.

И все, что мы делаем и делали последние полгода, - это так мы благодарили ВСУ, людей, которые сражаются за нас, отдают свои жизни за нас. Мы всего лишь играем в футбол, но играем с сердцем и отдаем последние силы на поле, чтобы они, когда смотрят те 95 минут, гордились нами. Это наша ответственность в завтрашнем матче и в будущих, пока продолжается эта ужасная война, которая, я хочу, чтобы закончилась", - сказал Йовичевич.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Ренн - Шахтер. Стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы шахтер ренн Игор Йовичевич

Статьи по теме

Траоре: Шахтер будет пытаться играть в свой футбол и порадовать болельщиков Траоре: Шахтер будет пытаться играть в свой футбол и порадовать болельщиков
Ренн - Шахтер: где смотреть матч 23.02.2023 Лиги Европы Ренн - Шахтер: где смотреть матч 23.02.2023 Лиги Европы
Полузащитник АЕКа: Матч против Днепра-1 будет очень тяжелым и историческим Полузащитник АЕКа: Матч против Днепра-1 будет очень тяжелым и историческим
The Lima Major 2023: PSG. LGD сыграли вничью с Evil Genius, Team Liquid обыграли HellRaisers The Lima Major 2023: PSG. LGD сыграли вничью с Evil Genius, Team Liquid обыграли HellRaisers
Помочь журналистам

Видео

РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 видео голов и лучших моментов матча 23.02.2023
РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 видео голов и лучших моментов матча 23.02.2023

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская упала на несколько десятков мест, Калинина - лучшая из Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина рискует оказаться с четырьмя командами в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Лига конференций00:49
Полузащитник АЕКа: Матч против Днепра-1 будет очень тяжелым и историческим
Киберспорт00:43
The Lima Major 2023: PSG. LGD сыграли вничью с Evil Genius, Team Liquid обыграли HellRaisers
Лига Чемпионов00:26
РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 видео голов и лучших моментов матча 23.02.2023
Киберспорт00:18
ESL Pro League Season 17: G2 обыграли Eternal Fire, Evil Geniuses уступили Cloud9
Вчера, 23:59
Лига Чемпионов23:59
Лига чемпионов: Лейпциг вырвал ничью у Манчестер Сити, Интер дожал Порту
Лига Чемпионов23:55
РБ Лейпциг разошелся миром с Манчестер Сити
Лига Чемпионов23:54
Интер вырвал победу у Порту благодаря голу Лукаку
Европа23:36
Хави: Двери Барселоны всегда будут открыты для Месси
Лига Чемпионов23:27
Онана "наехал" на Джеко в матче с Порту - Чалханоглу разрешил конфликт
Лига конференций23:15
Довбик рискует пропустить ответный матч с АЕК Ларнакой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK