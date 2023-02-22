Йовичевич: Мы всегда чувствуем огромную ответственность перед народом Украины

В рамках ответного матча 1/16 финала ЛЕ Шахтер в гостях сыграет с Ренном.

Наставник "горняков" Игор Йовичевич поделился мыслями в преддверии матча.

Хорват отметил, что донецкий клуб постарается своей самоотдачей отблагодарить защитников Украины.

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"С первого дня нашего путешествия, которое началось полгода назад, мы всегда, даже на тренировках, а не только на матчах, чувствуем огромную ответственность перед украинским народом, перед Украиной, перед воинами, которые сражаются за нашу свободу. И здесь благодарность им ежедневно и сто раз в день. И мы хотим, чтобы они, когда смотрят наши матчи, чувствовали гордость, гордились бы нашей битвой, нашей борьбой, которую мы даем на футбольном поле, несмотря на результат.

Футбол - это игра, в конце концов это игра. А то, что происходит сейчас в Украине, - это жизнь. Поэтому мы хотим положить свои жизни на футбольном поле и так отблагодарить воинов за то, что они делают для нас там, где действительно показывают свой характер и свободолюбие. Мы вместе сильнее.

И все, что мы делаем и делали последние полгода, - это так мы благодарили ВСУ, людей, которые сражаются за нас, отдают свои жизни за нас. Мы всего лишь играем в футбол, но играем с сердцем и отдаем последние силы на поле, чтобы они, когда смотрят те 95 минут, гордились нами. Это наша ответственность в завтрашнем матче и в будущих, пока продолжается эта ужасная война, которая, я хочу, чтобы закончилась", - сказал Йовичевич.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Ренн - Шахтер. Стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по Киеву.