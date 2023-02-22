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Ренн - Шахтер: смотреть онлайн-трансляцию матча 23.02.2023 Лиги Европы

Команды встретятся в поединке Лиги Европы-2022/23. Cмотри видео онлайн трансляцию матча Ренн - Шахтер на ISPORT.ua.
Сегодня, 21:10
Ренн - Шахтер / ФК Шахтер Донецк
Ренн - Шахтер / ФК Шахтер Донецк

В четверг, 23 февраля, в рамках второго матча 1/16 финала Лиги Европы состоится матч между французским Ренном и донецким Шахтером.

Первый очный поединок команд подарил массу эмоций. Донецкий Шахтер приблизился к выходу в 1/8 финала турнира, добыв победу - 2:1.

Матч пройдет на стадионе Руазон-Парк.. Стартовый свисток поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн трансляцию матча Ренн - Шахтер

На ISPORT будет доступна бесплатная онлайн трансляция поединка. Трансляция матча Шахтер - Ренн будет доступна в этой новости 23 февраля и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

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Кроме того, в Украине матч 1/16 финала Лиги Европы между Шахтером и Ренном покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

Донецкий Шахтер оказался в Лиге Европы по итогам выступления в группе Лиги чемпионов. Коллектив Йовичевича занял третье место в группе с Реалом, Лейпцигом и Селтиком.

Французский коллектив попал в плей-офф еврокубка, заняв второе место в группе Лиги Европы. Ренн пропустил вперед Фенербахче, но обошел киевское Динамо и АЕК Ларнаку.

Отметим, что в преддверии ответного поединка Ренн в рамках чемпионата Франции на своем поле обыграл Клермон (2:0). Шахтер же игр не проводил, ведь чемпионат Украины на паузе.

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