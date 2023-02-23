Ливерпуль намерен летом поддержать Клоппа трансферами

Ливерпуль будет стараться всеми силами удержать Юргена Клоппа в клубе, утверждает Фабрицио Романо.

Кроме того и немецкий специалист не желает покидать Ливерпуль, а потому он уже начал работу над трансферной кампанией.

Основной целью для клуба летом остается Джуд Беллингем, однако мерсисайдцы понимают, что необходимо будет укрепить и защиту.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль намерен побороться и за Йошку Гвардиола, но в приоритете все-таки полузащитники.

В шорт-листе Клоппа, кроме Беллингема, присутствуют также Матуеш Нуньеш и Мейсон Маунт, который все еще не продлил контракт с Челси.