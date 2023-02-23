Ливерпуль намерен летом поддержать Клоппа трансферами
Мерсисайдцы планируют масштабную кампанию.
Ливерпуль будет стараться всеми силами удержать Юргена Клоппа в клубе, утверждает Фабрицио Романо.
Кроме того и немецкий специалист не желает покидать Ливерпуль, а потому он уже начал работу над трансферной кампанией.
Основной целью для клуба летом остается Джуд Беллингем, однако мерсисайдцы понимают, что необходимо будет укрепить и защиту.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль намерен побороться и за Йошку Гвардиола, но в приоритете все-таки полузащитники.
В шорт-листе Клоппа, кроме Беллингема, присутствуют также Матуеш Нуньеш и Мейсон Маунт, который все еще не продлил контракт с Челси.