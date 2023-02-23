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РБ Лейпциг намерен сделать Гвардиола самым дорогим защитником мира

Клубы АПЛ уже готовят деньги.
Сегодня, 14:03
Йошко Гвардиол / Getty Images
Йошко Гвардиол / Getty Images

Йошко Гвардиол, уже очевидно, продолжит карьеру в АПЛ, в данный момент им интересуются Челси, Ливерпуль и Манчестер Сити, пишет Фабрицио Романо.

Однако в Лейпциге твердо намерены сделать хорвата самым дорогим защитником мира. Сейчас, напомним, им является Харри Магуайр, перешедший в МЮ за 87 млн фунтов.

Скауты английских грандов постоянно приезжают на матчи РБ, чтобы последить за игрой Гвардиола, да и сам защитник заявлял, что хотел бы перебраться в Англию.

При этом главный тренер немецкого клуба Марко Розе сказал, что Йошко останется в Лейпциге на следующий сезон. Ведь хорват заявил лишь о своем желании поиграть в АПЛ, он не сказал, когда именно это случиться.

Портал Transfermarkt оценивает хорватского защитника в 75 млн евро. А учитывая интерес английских грандов, цена за Гвардиола точно превысит 100 млн евро.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: йошко гвардиол

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