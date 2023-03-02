Реал - Барселона: анонс, прогноз и интересные факты про 1/2 финала Кубка Испании

В четверг, 2 марта, состоится первый полуфинальный матч Кубка Испании, в котором сыграют Реал и Барселона.

Противостояние состоит из двух поединков, но это не значит, что все самое интересное будет показано потом. Как мы привыкли, игры Реала и Барселоны зрелищны, яркие и с тактической мыслью. Так что в преддверии очной встречи стоит выделить главное.

ISPORT.ua представляет анонс кубкового матча Реал – Барселона.

Путь к полуфиналу

Реал и Барселона начали свой путь к трофею на стадии 1/16 финала, где их ждали представители низших лиг. Мадридский коллектив минимально сумел обыграть Касереньо. На следующем этапе подопечных Карло Анчелотти ждал грозный Вильярреал. "Желтая субмарина" была близка к тому, чтобы выбить Реал с турнира, выигрывая 2:0 по ходу встречи. Реал не был бы Реалом, если бы не сумел перевернуть игру. В итоге мадридцы одержали победу – 3:2.

В 1/4 финала "королевский клуб" ждало мадридское дерби – Атлетико Мадрид. По итогам жаркого матча в полуфинал пробился Реал, который дожал соперника в дополнительное время. Трио Родриго – Бензема – Винисиус – отметились тремя голам, в то время, как в составе Атлетико забил лишь Мората.

Барселона начала свое участие в Кубке Испании довольно специфично, ведь едва не вылетели от Интерсити. Клуб из низшего дивизиона сумел навязать борьбу, но в концовке упустил шанс на сенсацию, проиграв 3:4. В 1/8 финала Барселона легко разобралась с Суетой (5:0).

В четвертьфинальные встречи каталонцев ждал Реал Сосьедад. Судьбу противостояния решил один гол, автором которого стал Усман Дембеле.

Последние игры

За последний месяц Реал успел провести восемь игр, среди которых и была встреча за кубок. Главное достижение "сливочных" победа на Клубном чемпионате мира. С недостатков можно выделить единственное сенсационное поражение от Мальорки в чемпионате Испании. Отдельное место занимает триумф Реал в Лиге чемпионов, где была добыта волевая победа над Ливерпулем.

02.02.2023 Реал – Валенсия 2:0, Ла Лига

– Валенсия 2:0, Ла Лига 05.02.2023 Мальорка – Реал 1:0, Ла Лига

– Реал 1:0, Ла Лига 08.02.2023 Аль-Ахли – Реал 1:4, Клубный чемпионат мира

1:4, Клубный чемпионат мира 11.02.2023 Аль-Хиляль – Реал 3:5, Клубный чемпионат мира (финал)

3:5, Клубный чемпионат мира (финал) 15.02.2023 Реал – Эльче 4:0, Ла Лига

– Эльче 4:0, Ла Лига 18.02.2023 Осасуна – Реал 0:2, Ла Лига

0:2, Ла Лига 21.02.2023 Ливерпуль – Реал 2:5, Лига чемпионов

2:5, Лига чемпионов 25.02.2023 Реал – Атлетико 1:1, Ла Лига

Барселона за последний месяц сыграла семь игр, среди которых были громкие победы и обидные поражения. Подопечные Хави громили Севилью, обыгрывали Вильярреал, но вылетели из Лиги Европы, проиграв Манчестер Юнайтед. Как и у Реала, так и у Барсы было сенсационно поражение в Ла Лиги – от Альмерии.

01.02.2023 Бетис – Барселона 1:2, Ла Лига

1:2, Ла Лига 05.02.2023 Барселона – Севилья 3:0, Ла Лига

– Севилья 3:0, Ла Лига 12.02.2023 Вильярреал – Барселона 0:1, Ла Лига

0:1, Ла Лига 16.02.2023 Барселона – Манчестер Юнайтед 2:2, Лига Европы

19.02.2023 Барселона – Кадис 2:0, Ла Лига

– Кадис 2:0, Ла Лига 23.02.2023 Манчестер Юнайтед – Барселона 2:1, Лига Европы

– Барселона 2:1, Лига Европы 26.02.2023 Альмерия – Барселона 1:0, Ла Лига

Слова тренеров

Главный тренер Реала Карло Анчелотти:

Требуются мужество и характер, чтобы выдержать давление такого матча. Как и всегда, очень хочется участвовать в подобных матчах, всегда есть воодушевление. Мы недалеко от финала, постараемся сделать все возможное. У нас нет желания взять реванш за поражение в Суперкубке. Но из-за того, что обе команды близки к трофею, градус повышается. Только из-за этого.

Главный тренер Барселоны Хави:

Реал – фаворит. Независимо от того факта, что мы выиграли Суперкубок, мадридцы выиграли другие титулы в прошлом году – Ла Лигу и Лигу чемпионов. Сейчас они выйдут на поле после победы на Энфилде над Ливерпулем. Мы в процессе развития команды. Хотя мы уже выросли, продолжаем рост и показываем себя во всех играх. Мы должны быть большей командой, чем когда-либо. Надо быть очень смелыми, иметь характер.

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Интересные факты

Барселона побеждала 10 раз в последних 14 игр

Реал побеждал шесть раз в последних восьми играх

В последних шести матчах Реал забивает во втором тайме

Ни один из последних семи выездных матчей Барселоны не завершился вничью

Реал не проигрывает дома на протяжении шести матчей

Барселона в последний раз выигрывала Кубок Испании в 2021 году

Реал в последний раз выигрывал Кубок Испании в 2014 году

Лучший бомбардир Реала – Карим Бензема (16 голов)

Лучший бомбардир Барселоны – Роберт Левандовски (25 голов). Поляк не сыграет из-за травмы

В чемпионате Испании Барселона лидирует, опережая Реал на семь очков

Во втором полуфинале играют Осасуна и Атлетик. В первой встречи Осасуна минимально победила

Ответный матч Барселона – Реал пройдет 19 марта

Прогноз

Особенность полуфинала – двухматчевое противостояние. В первой игре не стоит ожидать, что команды бросят все ради победы и комфортного преимущества. Несмотря на это, можно ожидать голы от Реал и Барселоны. Легкость, хорошая форма и уверенность позволяет надеяться на голы, но в тоже время, команды провели много игр за последний месяц, что будет сказывать на физической форме.

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Реал – фаворит первой встречи, а значит будет стараться добыть победу перед поездкой на Камп Ноу. Барселона, по словам Хави, нужно сделать большой рывок, чтобы достичь уровня Реала. Это может быть манипуляция, а может говорить о том, что каталонцы будут играть более надежнее и с минимум риска.

Как раз на фоне рисков Реал и сумеет обыграть. Мадридцы показали, как умеют уничтожать соперника, проигрывая по ходу встречи. Бензема, Родриго и Винисиус готовы приносить результат, а в этим им поможет надежная оборона с креативностью в центре поля.

Прогноз: Реал – Барселона 2:1

Дмитрий Данец, ISPORT.ua