iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал - Барселона: где смотреть матч 02.03.2023 Кубка Испании

Узнайте на ISPORT, где смотреть поединок, а также место и время его проведения. Команды встретятся в матче 1/2 финала Кубка Испании-2022/23.
Сегодня, 14:25
Реал - Барселона / Getty Images
Реал - Барселона / Getty Images

В четверг, 2 марта, состоится первый матч между Реалом и Барселоной в рамках 1/2 финала Кубка Испании.

На данной стадии идет двухматчевое противостояние, а значит у команд будет шанс проявить себя и исправить ошибки.

Кубковый поединок пройдет в Мадриде на Сантьяго Бернабеу. Начало поединка запланировано на 22:00 по Киеву.

Где смотреть матч Реал - Барселона

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча матча Кубка Испании Реал - Барселона, где можно следить за ходом противостояния. Матч начнется 2 марта в 22:00 по киевскому времени.

Также на территории Украины матч будет доступен для просмотра на OTT-платформе MEGOGO. Здесь матч покажет канал "MEGOGO Футбол 1". Его также можно найти на платформе Volia TV. На ISPORT.ua доступна видео трансляция встречи.

Где состоится матч Реал - Барселона

Поединок между мадридским и каталонским клубами пройдет в столице Испании - Мадрид. Матч будет сыгран на легендарной арене Сантьяго Бернабеу.

Читай также: Реал - Барселона: прогноз на первый матч 02.03.2023 Кубка Испании

Арена была открыта в 1947 году, а ее вместимость сейчас становит около 81 тысячу зрителей.

В преддверии поединка команды провели свои матчи в чемпионате Испании. Реал в мадридском дерби не сумел обыграть Атлетико (1:1), а Барселона потеряла важные очки в игре с Альмерией (0:1).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона реал

Статьи по теме

Реал - Барселона: онлайн-трансляция 1/2 финала Кубка Испании Реал - Барселона: онлайн-трансляция 1/2 финала Кубка Испании
Реал - Барселона: смотреть онлайн-трансляцию матча Кубка Испании Реал - Барселона: смотреть онлайн-трансляцию матча Кубка Испании
Болгарский клуб арендовал Сидклея Болгарский клуб арендовал Сидклея
Гвоздик объяснил, почему не смог нокаутировать соперника в первом бою после своего возвращения Гвоздик объяснил, почему не смог нокаутировать соперника в первом бою после своего возвращения
Помочь журналистам

Видео

Фанаты Бешикташа забросали поле тысячами мягких игрушек
Фанаты Бешикташа забросали поле тысячами мягких игрушек

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина впервые поднялась в ТОП-30, Ястремская сделала большой рывок
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на 14-е место, забронировав себе пять команд в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа15:05
Болгарский клуб арендовал Сидклея
Бокс14:50
Гвоздик объяснил, почему не смог нокаутировать соперника в первом бою после своего возвращения
Украина14:25
Ракицкий - в старте: Стали известны составы на матч Минай - Шахтер
Европа14:25
Реал - Барселона: где смотреть матч 02.03.2023 Кубка Испании
Украина14:10
УПЛ: Шахтер сыграет с Минаем
Европа14:06
Манчестер Сити нацелился на полузащитника Челси
Европа13:40
Реал - Барселона: онлайн-трансляция 1/2 финала Кубка Испании
Украина13:36
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Украина13:11
Официально: Ротань назначен и.о главного тренера сборной Украины
Европа13:04
Реал - Барселона: смотреть онлайн-трансляцию матча Кубка Испании
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK