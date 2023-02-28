Реал - Барселона: где смотреть матч 02.03.2023 Кубка Испании

Узнайте на ISPORT, где смотреть поединок, а также место и время его проведения. Команды встретятся в матче 1/2 финала Кубка Испании-2022/23.

В четверг, 2 марта, состоится первый матч между Реалом и Барселоной в рамках 1/2 финала Кубка Испании.

На данной стадии идет двухматчевое противостояние, а значит у команд будет шанс проявить себя и исправить ошибки.

Кубковый поединок пройдет в Мадриде на Сантьяго Бернабеу. Начало поединка запланировано на 22:00 по Киеву.

Где смотреть матч Реал - Барселона

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча матча Кубка Испании Реал - Барселона, где можно следить за ходом противостояния. Матч начнется 2 марта в 22:00 по киевскому времени.

Также на территории Украины матч будет доступен для просмотра на OTT-платформе MEGOGO. Здесь матч покажет канал "MEGOGO Футбол 1". Его также можно найти на платформе Volia TV. На ISPORT.ua доступна видео трансляция встречи.

Где состоится матч Реал - Барселона

Поединок между мадридским и каталонским клубами пройдет в столице Испании - Мадрид. Матч будет сыгран на легендарной арене Сантьяго Бернабеу.

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Арена была открыта в 1947 году, а ее вместимость сейчас становит около 81 тысячу зрителей.

В преддверии поединка команды провели свои матчи в чемпионате Испании. Реал в мадридском дерби не сумел обыграть Атлетико (1:1), а Барселона потеряла важные очки в игре с Альмерией (0:1).