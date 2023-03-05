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У Салаха остался один гол до рекорда Фаулера

Уже сегодня египтянин может стать легендой Ливерпуля.
Сегодня, 10:25
Мохаммед Салах / Getty Images
Мохаммед Салах / Getty Images

Нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах уже сегодня может догнать по количеству голов за клуб Робби Фаулера.

В данный момент египтянин имеет 127 мячей на своем счету, и до рекорда англичанина остался всего один гол. То есть, если Салах забьет сегодня в матче Ливерпуль - Манчестер Юнайтед, он сравняется с другой легендой клуба.

Мохаммед рассказал, что рекорд Фаулера всегда был для него одной из главных мотиваций. Салах практически с момента своего прихода в Ливерпуль намеревался стать номером один в истории клуба.

"Кажется, после моего первого сезона у меня был 31 гол, и я подумал, что хочу стать лучшим бомбардиром Ливерпуля в истории Премьер-лиги. Я постоянно держал в голове мысль о том, что должен угнаться за ним. Это было одним из источников мотивации. Каждый день я просыпался и думал, что хотел бы побить этот рекорд", - приводит слова нападающего Sky Sports.

Также Салах добавил, что тогда даже не представлял, что у него уйдет всего шесть сезонов на то, чтобы достичь своей цели, ведь рекорд казался недостижимым. Это будет особый повод для гордости у египтянина.

Напомним, что на нашем сайте вы можете узнать, где можно смотреть матч Ливерпуль - Манчестер Юнайтед.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Мохамед Салах

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