Саутгейт объяснил, почему не взял Трента и почему взял Тоуни

Главному тренеру сборной Англии Гарета Саутгейту пришлось оправдываться перед журналистами по поводу своей заявки на предстоящие матчи.

Дело в том, что специалист решил обойтись, например, без Трента Александра-Арнольда или Бена Уайта, зато візвал в состав Айвана Тоуни, которого вот-вот могут дисквалифицировать.

По словам Саутгейта, правый защитник - самая сложная для выбора игроков позиция из-за количество сильных футболистов. И раз уже сейчас разгар сезона, то он решил дать отдохнуть тем, кто точно не сыграет.

"Ситуации Бена Уайта и Трента похожи, на самом деле впереди этих двух у нас есть ещё три высококлассных правых защитника, нам повезло иметь на этой позиции столько талантов. Это самая сложная позиция для выбора, хотя выбор состава никогда не бывает простым", - приводит слова тренера Sky Sports.

А вот с Тоуни ситуация крайне проста. Нападающий доступен для своего клуба, а следовательно у тренерского штаба сборной не было причин не вызывать его. К тому же Саутгейту нравится стиль игры Айвана, который он стабилно демонстрирует на протяжении сезона.