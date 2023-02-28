Форварду Брентфорда грозит длительная дисквалификация

Айван Тоуни скорее всего будет дисквалифицирован на несколько месяцев из-за нарушений регламента.

Напомним, что еще в нояре 2022 года нападающего обвинили в 232 нарушениях регламента, связанных со ставками. Позднее ему было предъявлено еще 30 обвинений.

Футолист признал свою вину по некоторым пунктам и продолжает отрицать остальные. Однако даже в таком случае Тоуни грозит многомесячная дисквалификация, которая может вступить в силу в этом сезоне.

Клуб и игрок готовы смириться с таким наказанием, поскольку часть дисквалификации придется на летнее межсезонье.

В этом сезоне Айван Тоуни провел 24 матча, в которых отметился 14-ю голами.