Форварду Брентфорда грозит длительная дисквалификация
Тоуни может пропустить концовку сезона.
Айван Тоуни скорее всего будет дисквалифицирован на несколько месяцев из-за нарушений регламента.
Напомним, что еще в нояре 2022 года нападающего обвинили в 232 нарушениях регламента, связанных со ставками. Позднее ему было предъявлено еще 30 обвинений.
Футолист признал свою вину по некоторым пунктам и продолжает отрицать остальные. Однако даже в таком случае Тоуни грозит многомесячная дисквалификация, которая может вступить в силу в этом сезоне.
Клуб и игрок готовы смириться с таким наказанием, поскольку часть дисквалификации придется на летнее межсезонье.
В этом сезоне Айван Тоуни провел 24 матча, в которых отметился 14-ю голами.