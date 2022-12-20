iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Форварда клуба АПЛ обвиняют в более 250 случаях нарушения правил со ставками

Айвену Тоуни добавили ещё 30 обвинений к уже имеющимся.
Вчера, 20:30
Айвен Тоуни
Айвен Тоуни

Карьера английского форварда Айвена Тоуни находится под угрозой.

Местная федерация футбола предоставила ему обвинения в 30 случаях нарушения правил со ставками в довесок к уже имеющимся 232 случаям.

Речь идёт о периоде с 2017 по 2021 год. В это время он выступал за ряд клубов низших дивизионов.

Читай также: Челси уволил директора спустя две недели после назначения из-за обвинений в сексуальных домогательствах

Стоит отметить, что правилами английской федерации футболистам запрещено ставить на футбол, передавать конфиденциальную информацию или просить кого-то ставить от своего имени.

Ранее за это был оштрафован Киран Трипье, но ему было предъявлено лишь одно обвинение. Защитник в 2020 году поделился информацией о переходе в Атлетико Мадрид.


Статьи по теме

Ван Гал прокомментировал возможность возглавить сборную Португалии Ван Гал прокомментировал возможность возглавить сборную Португалии
Вальдано: Сборная Бразилии стала большим разочарованием на ЧМ-2022 Вальдано: Сборная Бразилии стала большим разочарованием на ЧМ-2022
Поднял деньги на дружбе: Месси помог Агуэро выиграть 8 тысяч долларов на ставке Поднял деньги на дружбе: Месси помог Агуэро выиграть 8 тысяч долларов на ставке
Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Энтони Эдвардс и Джейден Айви возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Энтони Эдвардс и Джейден Айви возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Ястремская покинула ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина - триумфатор мундиаля, Франция заработала серебро
просмотров

Последние новости

Европа00:06
Ван Гал прокомментировал возможность возглавить сборную Португалии
Вчера, 23:45
ЧМ-202223:45
Вальдано: Сборная Бразилии стала большим разочарованием на ЧМ-2022
Европа23:22
Поднял деньги на дружбе: Месси помог Агуэро выиграть 8 тысяч долларов на ставке
ММА22:50
Бои без правил: расписание боев и турниров
Украина22:30
УПЛ: календарь и результаты матчей
Формула 122:14
Хельмут: Возможности болида Ред Булл - это скорость Переса
Европа21:51
Коутиньо принял решение продолжить карьеру на родине
Европа21:21
Хави: Тренировать Барселону – это эмоциональные американские горки
Европа20:55
В Баварии определились с заменой Нойеру
Европа20:47
Эвертон Миколенко продлит контракт с молодым талантом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK