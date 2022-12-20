Форварда клуба АПЛ обвиняют в более 250 случаях нарушения правил со ставками

Айвену Тоуни добавили ещё 30 обвинений к уже имеющимся.

Карьера английского форварда Айвена Тоуни находится под угрозой.

Местная федерация футбола предоставила ему обвинения в 30 случаях нарушения правил со ставками в довесок к уже имеющимся 232 случаям.

Речь идёт о периоде с 2017 по 2021 год. В это время он выступал за ряд клубов низших дивизионов.

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Стоит отметить, что правилами английской федерации футболистам запрещено ставить на футбол, передавать конфиденциальную информацию или просить кого-то ставить от своего имени.

Ранее за это был оштрафован Киран Трипье, но ему было предъявлено лишь одно обвинение. Защитник в 2020 году поделился информацией о переходе в Атлетико Мадрид.