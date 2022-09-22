Челси уволил директора спустя две недели после назначения из-за обвинений в сексуальных домогательствах

Клуб расторг контракт с коммерческим директором после обвинений, в том числе в отправке видео сексуального характера футбольному финансовому агенту.

Челси подтвердил в среду, 21 сентября, уход коммерческого директора Дэмиана Уиллоби, который был уволен за отправку "неуместных сообщений" коллеге-женщине — футбольному финансовому агенту Каталине Ким.

В сообщении The Telegraph говорится, что его действия поставили под угрозу одну из многомиллионных инвестиционных сделок клуба. Уиллоби начал работать в клубе только в сентябре, вернувшись на Стэмфорд Бридж, где он ранее работал в начале своей карьеры в период с 2007 по 2010 год.

Ким подала жалобу президенту по бизнесу Челси Тому Глику — человеку, который нанял Уиллоби, — заявив, что она подвергалась сексуальным домогательствам со стороны экс-сотрудника "синих" до его работы в клубе.

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Это случилось всего через несколько месяцев после того, как новый владелец Тодд Боэли пообещал "создать в клубе новую среду, соответствующую нашим ценностям".

Тодд Боэли

The Telegraph сообщает, что Ким выразила обеспокоенность по поводу того, что Уиллоби был включен в проект по привлечению новых инвестиций в мужскую, женскую и академическую команды клуба, намекая на его прошлые "деяния".

Она впервые провела переговоры с Гликом в июле от имени зарубежных инвесторов, готовых вложить сотни миллионов в клуб, но эти переговоры зашли в тупик после того, как Глик добавил к обсуждениям Уиллоби.

Дэмиан Уиллоби

Затем Ким, как говорят, предоставила Глику серию сообщений сексуального характера, которые были отправлены ей Уиллоби в 2021 году. Она их предоставила 3 сентября — за два дня до официальной даты назначения Уиллоби.

Утверждается, что они включали в себя сообщение с вопросом, голая ли она, поднятие темы секса, откровенно сексуальное видео и предложение организовать встречу с исполнительным директором Манчестер Сити Ферраном Сориано, если она захочет быть "непослушной".

Также говорят, что Ким неоднократно отказывалась от ухаживаний Уиллоби и напоминала ему, что он женат.