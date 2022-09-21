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Экс-защитник Челси высказался об увольнении Тухеля

Антонио Рюдигера удивило решение нового владельца "синих"
Вчера, 23:16
Антонио Рюдигер и Томас Тухель
Антонио Рюдигер и Томас Тухель
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Бывший центрбек Челси Антонио Рюдигер поделился мыслями об увольнении из клуба своего экс-наставника Томаса Тухеля.

Немецкий футболист оказался удивлен решением нового владельца лондонцев Тодда Боэли.

"Они накупали Тухелю игроков, а через несколько матчей увольняют его. Такая скорость меня, если честно, удивила. Я не понял этого решения.

День, когда его уволили, был для меня грустным. Написал Томасу и еще раз поблагодарил его за все, что он для меня сделал. Он всегда был рядом, и это касается не только меня, но и всех игроков Челси.

Он сделал невозможное в свое время. Он вытащил клуб из тяжелого положения на самый верх. Но вы знаете, что в футболе такое бывает. Сегодня ты герой, а завтра – посмешище", - сказал Рюдигер в комментарии Sport1.de.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси тухель Антонио Рюдигер
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