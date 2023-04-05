Месси отказался от сумасшедшего предложения от Аль-Хиляля

Аргентинец намерен играть только в Европе.

Лионель Месси отказался от перехода в Саудовскую Аравию, сообщает журналист Герман Гарсия Грова.

Напомним, что ранее Аль-Хиляль сделал аргентинцу безумное предложение с зарплатой в 400 млн евро в год.

Однако Лионель отклонил контракт от саудовцев, футолист все так же намерен продолжить карьеру в Европе и ждет предложения от Барселоны.

В Париже Лео точно не останется, ведь клуб пытается продлить аргентница лишь при том условии, что ему сильно снизят зарплату.

С полной статистикой Лионеля Месси в этом сезоне вы можете ознакомиться на нашем сайте.