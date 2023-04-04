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Аль-Хиляль предложил Месси контракт с зарплатой более 400 миллионов в год

Аргентинец в свою очередь все еще ждет контракт от Барселоны.
Сегодня, 22:16
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

В судьбу Лионеля Месси вклинился один экзотичный вариант продолжения карьеры.

По информации Фабрицио Романо, саудовский Аль-Хиляль отправил аргентинцу официальное предложение - контракт с зарплатой более 400 миллионов евро в год.

При этом отмечается, что приоритетом самого Месси остается возвращение в Барселону. Лионель ждет предложение от каталонцев, которые в свою очередь ожидают решения по ФФП, чтобы затем не возникло проблем с регистрацией контракта.

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Не стоит забывать, что на руках у футболиста все еще есть новый контракт от ПСЖ, который он не спешит подписывать.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси Аль-Хиляль

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