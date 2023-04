Чемпион мира-2022, аргентинец Лионель Месси определился со своим будущим.

Как сообщает издание RMC Sport, Месси не будет продлевать контракт с ПСЖ. Вингер покинет стан парижан этим летом.

Источник отмечает, что для футболиста этот вариант стал иррелевантным после того, как Барселона активизировала попытки вернуть его к себе.

🚨🚨| BREAKING: It's OVER between Leo Messi & PSG! He will NOT renew his contract. He will LEAVE this summer. @RMCsport [🎖️] pic.twitter.com/mu1aVzke1x

Читай также: Барселона ищет спонсоров, которые помогут подписать Месси

Журналист Санти Ауна дополняет информацию RMC Sport, заявляя, что "сине-гранатовые" начали работу над возвращением Месси. Обе стороны настроены крайне оптимистично.

🚨🚨✅| JUST IN: FC Barcelona have BEGUN to work on ways to sign Leo Messi this summer! The club wants to get his return DONE! Both parties are now VERY OPTIMISTIC.@Santi_J_FM @sebnonda [🎖️] pic.twitter.com/J0b7dmVPVj