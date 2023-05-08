iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Брайтон - Эвертон 1:5: обзор матча и результат игры 08.05.2023

"Ириски" взяли важные очки в борьбе за выживание в АПЛ.
Вчера, 21:32
Эвертон победил Брайтон / Getty Images
Эвертон победил Брайтон / Getty Images

В понедельник, 8 мая, Брайтон в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги принимал на своем поле Эвертон.

Пребывавшие в зоне вылета "ириски" продемонстрировали стопроцентную реализацию и сумели шокировать претендента на еврокубки, разгромив его со счетом 5:1 и взяв важные три очка в борьбе за выживание в высшем дивизионе.

Уже в дебюте поединка Абдулай Дукуре вывел ливерпульскую команду вперед, а по истечении получаса игры закрепил преимущество, оформив дубль. Вскоре результат в пользу гостей стал разгромным благодаря автоголу голкипера Джейсона Стила.

Источник: Getty Images

Во второй половине встречи Дуайт Макнил забил четвертый мяч Эвертона, на что через пару минут своим результативным ударом ответил Алексис Макаллистер. Тем не менее в компенсированное к матчу время все тот же Макнил поставил точку в противостоянии.

Источник: Getty Images

Украинский защитник Виталий Миколенко вышел на поле в старте "ирисок" и отыграл весь поединок.

Источник: Getty Images

После этой победы Эвертон покинул зону вылета, набрав 32 очка и поднявшись на 16-е место. Брайтон с 55 баллами занимает седьмую позицию.

Статистика матча Брайтон - Эвертон 35-го тура чемпионата Англии

Брайтон - Эвертон 1:5

Голы: Макаллистер, 79 - Дукуре, 1, 29, Стил, 35 (аг), Макнил, 76, 90+6

Ожидаемые голы (xG): 2.99 - 2.24
Владение мячом: 77% - 23%
Удары: 23 - 10
Удары в створ: 5 - 5     
Фолы: 11 - 13

Брайтон: Стил - Гросс, Уэбстер (Колуилл 46), Данк, Эступиньян - Кайседо, Макаллистер - Буонанотте (Марч 46, Гилмор 78), Ундав (Энсисо 46), Митома - Уэлбек (Фергюсон 46)

Эвертон: Пикфорд - Миколенко, Тарковски, Мина, Паттерсон - Гейе (Онана 87), Гарнер - Макнил, Дукуре, Ивоби - Калверт-Льюин (Мопе 87)

Предупреждения: Данк 21 - Мина 18, Гейе 25, Калверт-Льюин 45+3, Дукуре 56, Онана 88.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон АПЛ Брайтон чемпионат Англии Английская Премьер-лига

Статьи по теме

Пирс Морган по-прежнему верит в чемпионство Арсенала Пирс Морган по-прежнему верит в чемпионство Арсенала
Полузащитник подтвердил, что покинет Ливерпуль будущим летом Полузащитник подтвердил, что покинет Ливерпуль будущим летом
Запомнит на всю жизнь: звезда Вест Хэма довела до слез юного фаната своим подарком Запомнит на всю жизнь: звезда Вест Хэма довела до слез юного фаната своим подарком
Рамсдейл рассказал об особенной мотивации Арсенала перед матчем против Ньюкасла Рамсдейл рассказал об особенной мотивации Арсенала перед матчем против Ньюкасла
Помочь журналистам

Видео

Гвоздик - Болотникс: лучшие моменты боя
Гвоздик - Болотникс: лучшие моменты боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой мира, Свитолина вошла в топ-600
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель нанес поражение Селби и взял первый чемпионский титул
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:45
Футбол23:45
Месси, сборная Аргентины, Алькарас, Эриксен: названы лауреаты премии Laureus World Sports Awards
Лига Чемпионов23:10
Лига чемпионов: Барселона, Наполи, Бавария, Ман Сити, Арсенал - кто вышел в Лигу чемпионов-2023/2024
Европа22:54
Капелло: Месси был сильнейшим несколько лет, но Мбаппе сейчас лучше
Европа22:35
Сампдория вылетела из Серии А
Киберспорт22:27
Blast Paris Major 2023: Monte разгромили Fluxo, NiP уступили ENCE
Киберспорт22:15
Monte добыли первую победу в рамках BLAST Paris Major 2023
Теннис21:55
Ястремская на отказе соперницы вышла в финал квалификации турнира в Риме
Европа21:53
Ан-Наср Роналду не сумел обыграть Аль-Халидж
Европа21:32
Эвертон с Миколенко неожиданно расправился на выезде с Брайтоном
Европа21:21
Гвардиола - о результативности Холанда: Говорят, дело в молоке, но я 50 голов не забивал
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK