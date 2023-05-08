Брайтон - Эвертон 1:5: обзор матча и результат игры 08.05.2023

"Ириски" взяли важные очки в борьбе за выживание в АПЛ.

В понедельник, 8 мая, Брайтон в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги принимал на своем поле Эвертон.

Пребывавшие в зоне вылета "ириски" продемонстрировали стопроцентную реализацию и сумели шокировать претендента на еврокубки, разгромив его со счетом 5:1 и взяв важные три очка в борьбе за выживание в высшем дивизионе.

Уже в дебюте поединка Абдулай Дукуре вывел ливерпульскую команду вперед, а по истечении получаса игры закрепил преимущество, оформив дубль. Вскоре результат в пользу гостей стал разгромным благодаря автоголу голкипера Джейсона Стила.

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Во второй половине встречи Дуайт Макнил забил четвертый мяч Эвертона, на что через пару минут своим результативным ударом ответил Алексис Макаллистер. Тем не менее в компенсированное к матчу время все тот же Макнил поставил точку в противостоянии.

Источник: Getty Images

Украинский защитник Виталий Миколенко вышел на поле в старте "ирисок" и отыграл весь поединок.

Источник: Getty Images

После этой победы Эвертон покинул зону вылета, набрав 32 очка и поднявшись на 16-е место. Брайтон с 55 баллами занимает седьмую позицию.

Статистика матча Брайтон - Эвертон 35-го тура чемпионата Англии

Брайтон - Эвертон 1:5

Голы: Макаллистер, 79 - Дукуре, 1, 29, Стил, 35 (аг), Макнил, 76, 90+6

Ожидаемые голы (xG): 2.99 - 2.24

Владение мячом: 77% - 23%

Удары: 23 - 10

Удары в створ: 5 - 5

Фолы: 11 - 13

Брайтон: Стил - Гросс, Уэбстер (Колуилл 46), Данк, Эступиньян - Кайседо, Макаллистер - Буонанотте (Марч 46, Гилмор 78), Ундав (Энсисо 46), Митома - Уэлбек (Фергюсон 46)

Эвертон: Пикфорд - Миколенко, Тарковски, Мина, Паттерсон - Гейе (Онана 87), Гарнер - Макнил, Дукуре, Ивоби - Калверт-Льюин (Мопе 87)

Предупреждения: Данк 21 - Мина 18, Гейе 25, Калверт-Льюин 45+3, Дукуре 56, Онана 88.