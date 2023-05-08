Брайтон - Эвертон 1:5: обзор матча и результат игры 08.05.2023
В понедельник, 8 мая, Брайтон в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги принимал на своем поле Эвертон.
Пребывавшие в зоне вылета "ириски" продемонстрировали стопроцентную реализацию и сумели шокировать претендента на еврокубки, разгромив его со счетом 5:1 и взяв важные три очка в борьбе за выживание в высшем дивизионе.
Уже в дебюте поединка Абдулай Дукуре вывел ливерпульскую команду вперед, а по истечении получаса игры закрепил преимущество, оформив дубль. Вскоре результат в пользу гостей стал разгромным благодаря автоголу голкипера Джейсона Стила.
Во второй половине встречи Дуайт Макнил забил четвертый мяч Эвертона, на что через пару минут своим результативным ударом ответил Алексис Макаллистер. Тем не менее в компенсированное к матчу время все тот же Макнил поставил точку в противостоянии.
Украинский защитник Виталий Миколенко вышел на поле в старте "ирисок" и отыграл весь поединок.
После этой победы Эвертон покинул зону вылета, набрав 32 очка и поднявшись на 16-е место. Брайтон с 55 баллами занимает седьмую позицию.
Статистика матча Брайтон - Эвертон 35-го тура чемпионата Англии
Брайтон - Эвертон 1:5
Голы: Макаллистер, 79 - Дукуре, 1, 29, Стил, 35 (аг), Макнил, 76, 90+6
Ожидаемые голы (xG): 2.99 - 2.24
Владение мячом: 77% - 23%
Удары: 23 - 10
Удары в створ: 5 - 5
Фолы: 11 - 13
Брайтон: Стил - Гросс, Уэбстер (Колуилл 46), Данк, Эступиньян - Кайседо, Макаллистер - Буонанотте (Марч 46, Гилмор 78), Ундав (Энсисо 46), Митома - Уэлбек (Фергюсон 46)
Эвертон: Пикфорд - Миколенко, Тарковски, Мина, Паттерсон - Гейе (Онана 87), Гарнер - Макнил, Дукуре, Ивоби - Калверт-Льюин (Мопе 87)
Предупреждения: Данк 21 - Мина 18, Гейе 25, Калверт-Льюин 45+3, Дукуре 56, Онана 88.