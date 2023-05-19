Бернарду, Ламела и Гонсалес - лучшие игроки полуфиналов еврокубков

Выбор был довольно очевиден.

16-18 мая прошли ответные матчи полуфиналов еврокубков, и УЕФА уже представила победителей на звание лучшего игрока недели в каждом из турниров.

Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов ожидаемо стал хавбек Ман Сити Бернарду Силва, который отметился двумя голами в ворота мадридского Реала.

От другого финалиста Лиги чемпионов Интера на награду претендовали сразу два игрока - Лаутаро Мартинес и Хакан Чалханлоглу. Последним претендентом на премию был снова игрок Сити Родри.

Лучшим игроком недели в Лиге Европы ожидаемо стал игрок Севильи Эрик Ламела, который помог своей команде одолеть Ювентус. Также в голосовании участвовал Иван Ракитич.

Другие два номинанты - представители Ромы и Байера, которые на этой неделе расписали безголевую ничью. УЕФА выделила Неманью Матича и Флориана Виртца.

В Лиге конференций ситуация схожая, ведь имелся один очевидный фаворит - игрок Фиорентины, дважды отличившийся в ворота Базеля, Николас Гонсалес.

Конкуренцию ему попробовали составить Деклан Райс, Кристиано Бираги и Тиджани Рейндерс