Ливерпуль летом подпишет лидера Брайтона
Мак Аллистер станет футболистом мерсисайдской команды.
Хавбек Брайтона Алексис Мак Аллистер летом пополнит ряды Ливерпуля. Об этом сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул.
Условия контракта с аргентинским футболистом почти согласованы, однако сделка еще не закрыта, осталось уладить некоторые детали.
Мак Аллистер будет выкуплен за заранее оговоренную сумму. Проблем в переговорах с Брайтоном нет и "чайки" готовы расстаться с игроком.
В текущем сезоне на счету 24-летнего аргентинца 10 голов и 1 ассист в 32 матчах АПЛ.
Ранее Ливерпуль объявил об уходе четырех игроков по завершению этого сезона.