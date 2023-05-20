Ливерпуль летом подпишет лидера Брайтона

Хавбек Брайтона Алексис Мак Аллистер летом пополнит ряды Ливерпуля. Об этом сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул.

Условия контракта с аргентинским футболистом почти согласованы, однако сделка еще не закрыта, осталось уладить некоторые детали.

Мак Аллистер будет выкуплен за заранее оговоренную сумму. Проблем в переговорах с Брайтоном нет и "чайки" готовы расстаться с игроком.

В текущем сезоне на счету 24-летнего аргентинца 10 голов и 1 ассист в 32 матчах АПЛ.

Ранее Ливерпуль объявил об уходе четырех игроков по завершению этого сезона.