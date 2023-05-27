Останется ли Миколенко в АПЛ и будет ли чемпион Украины в группе ЛЧ: на какие вопросы ответит футбольный уик-энд

Уже в эти выходные станет известнен чемпион в Германии, а также судьба главного тренера Баварии Томаса Тухеля, которого взяли для того, чтобы без выиграть Бундеслигу и Лигу чемпионов. Увы, но все пошло крайне по другому сценарию.

Ввиду столь интригующей концовки в одном из топовых чемпионов, редакция ISPORT решила рассмотреть все самые интересные события завершающихся чемпионов, составив вопросы, на которые совсем скоро получит ответы.

Вопросы, на которые мы точно узнаем ответы

АПЛ

Кто займет последнее еврокубковое место в АПЛ?

В Англии распределены все еврокубковые места, кроме одного. Астон Вилла (7-е место), Тоттенхэм (8-е место) и Брентфорд (9-е место) ведут борьбу за Лигу конференций. Команды разделяют всего два очка, но какие же разные у них шансы на успех в последнем туре чемпионата.

И, на самом деле, предсказать победителя этого противостояния достаточно сложно. Да, Тоттенхэм в последнее время плох, и ему предстоит сыграть с Лидсом, который не менее плох, но "павлины" ведут борьбу за выживание.

В то же самое время Астон Вилла и Брентфорд сыграют с Брайтоном и Манчестер Сити соответственно, однако их соперники уже все для себя решили, а потому они могут прибегнуть к ротации, что сильно поможет борцам за еврокубки.

Пробьет ли Челси дно?

Как же многообещающе начинался сезон для лондонского клуба и с каким нетерпением сейчас болельщики "синих" ждут его окончания. Сезон-2022/23 под управлением Тодда Боэли рискует повторить худший сезон в истории Челси за все время выступления в АПЛ.

В сезоне-1993/94 "синие" финишировали на 14-м месте. Сейчас же команда идет 12-й и при удобном стечении обстоятельств она может опуститься на свое антирекордное.

Для этого Челси должен проиграть Ньюкаслу, а Вулверхэмптон и Вест Хэм должны победить Арсенал и Лестер. При таком раскладе "волки" обойдут лондонцев на два очка, а "молотобойцы" с ними сравняются. Здесь уже все решит разница голов (Челси -9, Вест Хэм -12).

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Останется ли Миколенко в АПЛ?

В последнем туре чемпионата Англии Эвертон будет принимать в гостях Борнмут Ильи Забарного. "Вишни" уже обезопасили себя от вылета, а потому им не будет смысла напрягаться. "Ириски" опережают Лестер и Лидс на два очка, так что даже ничья в этом матче потенциально может принести спасение.

Лидсу играть с Тоттенхэмом, который борется за еврокубки, а Лестер, который сильно разочаровал в этом сезоне, сыграет с Вест Хэмом, который может выставить резерв, ведь впереди финал Лиги конференций.

Учитывая уровень и мотивацию соперника, а также разницу голов (-27), с Лидсом можно попрощаться. Таким образом можно считать, что Эвертон (-24) и Лестер (-18) определят между собой, кто останется в элите английского футбола, а кто поедет проводить холодные вечера в Стоке.

Бундеслига

Кто станет чемпионом - Боруссия или Бавария?

Все идет к тому, что прервется десятилетняя серия чемпионств Баварии, а Германия получит нового-старого чемпиона в лице дортмундской Боруссии.

Перед решающим туром сезона "шмели" опережают своего конкурента на два балла, а в соперниках у них будет Майнц, который ни за что уже не борется. Бавария в свою очередь встретится с Кельном, который пообещал отмечать каждый гол Боруссии как свой собственный, чтобы максимально испортить день мюнхенцам.

Остается вероятность того, что "желто-черные" сыграют вничью, и тогда при равенстве очков и при лучшей разнице голов чемпионом станет Бавария. Но упустит ли Боруссия такое преимущество - вот в чем вопрос.

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Кому достанется последняя путевка в Лигу чемпионов?

Боруссия, Бавария и РБ Лейпциг ожидают, кто присоединится к ним в качестве участника группового этапа Лиги чемпионов: за последнее еврокубковое место сражаются Унион и Фрайбург.

Фаворитом противостояния можно считать клуб из Берлина: лучшая разница голов (+12 против +8) и более легкий соперник (немотивированный Вердер против Айнтрахта, который надеется заскочить на место в Лиге конференций). В случае неудачи одной из этих команд гарантирован групповой этап Лиги Европы, что тоже очень даже неплохо.

Три именитые клуба, но кто из них будет в еврокубках?

Параллельно с этим Байер, Вольфсбург и уже упомянутый Айнтрахт решат между собой, кто будет представлять Германию в Лиге конференций.

И вновь приоритетным вариантом остается та команда, которая идет выше, а именно "фармацевты": по разнице голов они впереди (+11 против +10 и +5), а в соперниках у команды Хаби Алонсо будет Бохум из зоны стыковых матчей. Вольфсбург же сыграет с вылетевшей Гертой, пока Айнтрахт будет мешать Фрайбургу занять место в Лиге чемпионов.

Кто же все таки вылетит?

Если судить по очкам, то на вылет "претендуют" сразу четыре команды: Аугсбург (34), Штутгарт (32), Бохум (32) и Шальке (31). Однако если учесть разницу голов, которая решает все при равенстве баллов, то Аугсбург может немного расслабиться (-19 против -14, -35 и -34 соответственно).

Примечательно, что именно у самых безнадежных команд в последнем туре будут самые сложные соперники: вполне вероятно, что РБ Лейпциг отправит Шальке во вторую Бундеслигу, а противостояние с Байером заставит Бохум провести еще две игры в стыках.

Вопросы, на которые мы можем узнать ответы.

Ла Лига

Гарантирует ли Реал Сосьедад себе Лигу чемпионов?

В Испании, в отличие от Англии и Германии, осталось провести еще два тура, а потому интрига в некоторых вопросах будет жить чуть дольше.

Реал Сосьедад претендует на последнее место в зоне Лиги чемпионов. Для его удержания по итогам сезона команде Иманоля Альгуасиля нужно набрать всего два очка в оставшихся матчах.

Соперниками басков будут Атлетико и Севилья, что немного усложняет задачу. Вильярреалу, который отстает на пять очков, нужно надеяться на осечку оппонента и побеждать в матчах со все тем же Атлетико и Райо Вальекано.

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Продолжит ли Цыганков борьбу за еврокубки?

Потеря очков в последней игре против Сельты может дорого стоить команде Виктора Цыганкова. Сейчас Жирона отстает на одно очко от Осасуны (50), которая занимает место в зоне Лиги конференций. Но на это место, как минимум по очкам, претендуют еще и Атлетик (50), Мальорка (47) и Райо Вальекано (46).

Команда украинца должна побеждать в оставшихся матчах. Ирония судьбы в том, что в 38-м туре Жирона сыграет как раз-таки с Осасуной. Атлетик же сыграет с Реалом, а Севилья сконцентрируется на Лиге Европы, так что именно памплонцы считаются главным конкурентом.

Вылетит ли Эспаньол?

Каталонцы достаточно интересно проводят этот сезон. Они и сами много забивают (если сравнивать со всеми аутсайдерами), и свои ворота не особо прикрывают.

Если "попугаи" хотят остаться в Ла Лиге, они должны молиться, чтобы Вальядолид обыграл Альмерию в следующем туре, ведь в туре №38 Эспаньол будет принимать ее в гостях и там может спасти себя.

Вообще команды, которые могут вылететь, в последним матчах будут играть друг с другом, а потому у всех них (Валенсия, Сельта, Альмерия, Хетафе, Кадис, Вальядолид, Эспаньол) есть шансы как остаться, так и попрощаться.

Серия А

Интер гарантирует себе и чемпиону Украины групповой этап Лиги чемпионов?

Вопрос, который интересует украинцев в числе первых. И решится он может уже в эти выходные, когда Интер будет принимать Аталанту. В случае победы подопечные Симоне Индзаги гарантируют и себе, и Шахтеру или Днепру-1 место в групповом этапе Лиги чемпионов.

С одной стороны "нерадзурри" могут бросить все силы на то, чтобы попытаться остановить в финале Лиги чемпионов Манчестер Сити, но с другой можно закрыть все вопросы одной победой и стать недосягаемыми для конкурентов.

Если же бергамаски заработают три очка и победят с разницей в 2+ гола, именно они могут попробовать выбить Интер из топ-4. Для этого в последнем туре "богиня" должна обыграть непростую Монцу, а Интер - потерять очки в матче с Торино.

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Милан пройдет в ЛЧ?

У соседа Интера все куда сложнее. Далее по расписанию у Милана встреча с Ювентусом, после чего будет домашний матч с Вероной, которая к тому моменту может уже вылететь из Серии А.

Дуэль Интера и Аталанты может как помочь, так и сильно помешать "россонери". Хотя при равенстве очков выше окажется именно команда Стефано Пиоли за счет личных встреч (2:0, 1:1). Рома готовится к финале Лиги Европы, а потому игра с Фиорентиной может стать лишь подготовкой.

УПЛ

Шахтер станет чемпионом?

Очень и очень вероятно, если не в этом туре, то в следующем. В воскресенье Шахтер играет с Днепр-1. Этот матч мог стать действительно чемпионским, но в прошлом туре днепряне уступили Ворскли и теперь имеют лишь теоретические шансы на чемпионство.

Даже если нынешняя команда Игоря Йовичевича не сможет одолеть его бывший коллектив, маловероятно, что такой опытный коллектив потеряет очки и в последнем туре.

Для чемпионства уже за тур до конца Шахтеру нужно сыграть вничью.

Останется ли Заря в борьбе за ЛЧ?

Шансы у луганчан есть, но все зависит от Днепр-1 и самой Зари. Луганчанам в последних двух турах надо набрать на 4 очка больше, чем днепрянам, чтобы занять второе место в таблице.

Это значит, что необходимо как минимум обыгрывать либо Александрию, либо Минай, а Днепр-1 при этом должен остаться без побед в матчах против Шахтера и Кривбасса.

Вылетит ли Металлист?

К сожалению, харьковчане, по сути, не имеют шансов на спасение. Шесть очков против Миная и Черноморца не смотрится невыполнимой задачей, но все же слишком маловероятно осуществимой. А ведь еще нужно два поражения от Вереса или Руха.

Вполне вероятно, что Металлист и сам не верит чудо. Исход ясен - вылет, вопрос только один, в этом туре, или последнем?

Лига 1

ПСЖ оформит чемпионство?

Страсбур в последние несколько недель набрал очень хорошую форму, но в матче против парижан все равно будет явным аутсайдером.

Возможно, команда Эдуарда Соболя сможет зацепиться за ничейный результат, но даже и он гарантирует парижанам очередной чемпионский титул.

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Нант вылетит в Лигу 2?

Команде сейчас крайне непросто. Последний раз Нант побеждал в матче в рамках чемпионата Франции еще в феврале, но неужели сами футболисты верят в вылет? Нам так не кажется.

У руля команды сейчас наставник молодежки Пьер Аристуй, который наверняка хочет ухватиться за свой шанс и продолжить руководить клубом. Да, матч с Лиллем может стать решающий, но ухватиться хотя бы за один балл "желтые" смогут, а дальше лишь надо надеяться на провал Осера. Все у команды только впереди!