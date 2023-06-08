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Президент Фиорентины: Представители Вест Хэма были словно животные

Итальянец считает, что "фиалки" заслуживали большего.
Сегодня, 18:26
Фиорентина - Вест Хэм / Getty Images
Фиорентина - Вест Хэм / Getty Images

Рокко Комиссо, президент Фиорентины, остался недоволен финальным матчем Лиги Конференций.

Напомним, что в финале еврокубкового турнира Вест Хэм одолел "фиалок", однако в матче произошло несколько неприятных эпизодов.

Форвард итальянцев Лука Йович покинул поле со сломанным носом, а до этого капитан команд Кристиан Бираги получил от английских болельщиков стаканом по голове.

Прзидент Фиорентины считает, что судья отнесся к его команде несправедливо, да и в матче в целом "фиалки" заслуживали гораздо большего.

"Я ожидал, что мы победим, но вышло иначе. На поле были эпизоды, когда рефери должен был показать себя и сделать разницу. Я разговаривал с президентом АПЛ... Представители Вест Хэма были словно животные по отношению к нам.

Так быть не должно. Я считаю, что Фиорентина заслуживала большего", - приводит слова Коммиссо BBC.

Ранее, напомним, руководство Челси принесло извинения фанатам за неудачный сезон.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фиорентина Вест Хэм

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