iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шахтер передал гуманитарную помощь, пострадавшим от подрыва Каховской ГЕС

Донецкий клуб направил все необходимое жертвам очередного теракта, который совершили вс рф.
Сегодня, 21:22
Шахтер / Getty Images
Шахтер / Getty Images

Донецкий Шахтер отметился прекрасным поступком на почве благотворительности.

Как сообщает пресс-служба клуба, "горняки" направили на Херсонщину гуманитарную помощь пострадавшим от взрыва на Каховской ГЕС.

На подконтрольную территорию направили вещи первой необходимости. Дончане передали партию из 24 електрогенераторов, десять газовых плит, средстав гигиены для взрослых и детей, а также питьевую воду.

Более 7 тонн питьевой воды, бытовая химия, а также средства личной гигиены уже направлены в Новоалександровскую и Миловскую сельскую территориальную общину Херсонской области.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией Шахтер Донецк

Статьи по теме

Усик: Я знаю, что мы вернемся в украинский Симферополь Усик: Я знаю, что мы вернемся в украинский Симферополь
Сабаленка: Я не поддерживаю войну, а значит, сейчас я не поддерживаю Лукашенко Сабаленка: Я не поддерживаю войну, а значит, сейчас я не поддерживаю Лукашенко
Малиновский отреагировал на трагедию, вызванную подрывом Каховской ГЭС Малиновский отреагировал на трагедию, вызванную подрывом Каховской ГЭС
Калинина эмоционально отреагировала на подрыв каховской ГЭС террористами Калинина эмоционально отреагировала на подрыв каховской ГЭС террористами
Помочь журналистам

Видео

Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций
Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа23:08
Миколенко: Приятно снова поработать с Ребровым
Европа22:36
Болельщики выбрали лучшего игрока сезона в Арсенале
Теннис22:33
"Мы все равно победим: Калинина эмоционально отреагировала на подрыв Каховской ГЕС
Теннис22:29
Ролан Гаррос (ATP): Джокович и Рууд встретятся в финале турнира
Футбол22:12
Сборная Украины провела первую тренировку под руководством Реброва
Лига Чемпионов21:46
Президент Интера: Деньги не всегда побеждают
Украина21:25
УАФ опровергла информацию об отстранении Павелка
Европа21:22
Шахтер передал гуманитарную помощь, пострадавшим от подрыва Каховской ГЕС
Европа20:57
"Я счастлив с супругой": Де Брюйне с юмором отреагировал на вопрос о Холанде
Европа20:52
Вест Хэм составил шорт-лист игроков, которые должны заменить Райса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK