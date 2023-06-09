Шахтер передал гуманитарную помощь, пострадавшим от подрыва Каховской ГЕС

Донецкий клуб направил все необходимое жертвам очередного теракта, который совершили вс рф.

Донецкий Шахтер отметился прекрасным поступком на почве благотворительности.

Как сообщает пресс-служба клуба, "горняки" направили на Херсонщину гуманитарную помощь пострадавшим от взрыва на Каховской ГЕС.

На подконтрольную территорию направили вещи первой необходимости. Дончане передали партию из 24 електрогенераторов, десять газовых плит, средстав гигиены для взрослых и детей, а также питьевую воду.

Более 7 тонн питьевой воды, бытовая химия, а также средства личной гигиены уже направлены в Новоалександровскую и Миловскую сельскую территориальную общину Херсонской области.