"Надеюсь, что восстановился": Судаков оценил свою готовность к матчу с Румынией на Евро-2023 U-21

Полузащитник молодежной сборной Украины Георгий Судаков высказался о будущем матче с Румынией во втором туре группового раунда Евро-2023 U-21.

"Сине-желтые" встретятся с хозяевами континентального первенства в субботу, 24 июня, в Бухаресте. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

"Конечно, я сыграл три игры по 90 минут за короткий промежуток времени. Но я присоединился к молодежной сборной, с которой прошел очень сложный и долгий этап, много эмоций получил с этой командой. Надеюсь, что уже восстановился. Сейчас много эмоций после сыгранных матчей. Но надо к следующим поединкам подходить с холодной головой. Я готов на сто процентов, неважно, сколько минут нужно играть - 90 или больше.

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На этом у Евро нет слабых команд, все сборные очень сильны. Игра против Хорватии получилась сложной. Так же будет и против Румынии, которая является хозяином турнира. Но мы прежде всего готовим себя, имеем идею, которой придерживаемся. Хотим показать свой футбол, то, на что мы способны. Мы никогда не отталкиваемся от игры соперников, а в первую очередь - от своей. Настраиваемся так же на все матчи Евро", - приводит слова Судакова официальный сайт УАФ.

Напомним, что в стартовом туре Евро-2023 U-21 Украина обыграла 2:0 Хорватию, а Румыния уступила 0:3 Испании.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Румыния - Украина.