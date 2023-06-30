"Я никогда не был счастливее": Шотландец променял футбол на необычную работу

В Шотландии случилась необычная история, в центре которой оказался 23-летний Александр Исдейл.

Исдейл, как и многие парни, с детства мечтал стать профессиональным футболистом и у него это получилось, но в прошлом году он неожиданно решил завершить карьеру. Все ради того, чтобы начать работать в пункте приема металлолома.

Вместо того чтобы наслаждаться предсезонными тренировками по несколько часов в день, он встает с рассветом и работает до заката, сортируя металлолом.

Он променял тренировки на подготовку к сдаче экзамена на права водителя грузового автомобиля, чтобы управлять скиповыми грузовиками для доставки металла на три свалки компании своего отца.

Александр Ісдейл

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Исдейл высказался о своем подобном решении: "Я намного счастливее. Я действительно наслаждаюсь каждым днем.

Футбол довольно хорошо оплачивается. Образ жизни хороший. Ты тренируешься утром, а после обеда у тебя есть свободное время, чтобы делать все, что хочешь, и восстанавливаться.

Я занимался футболом почти 10 лет. Я начал работать полный рабочий день, когда мне было 15 или 16 лет, но я просто подумал, что достиг в футболе всего, чего мог.

Однажды я подумал, что, возможно, я мог бы пойти в бизнес по переработке металлолома и начать с самого низа, с того, с чего начинали мой отец и дядя

Здесь я просто рабочий, выполняющий свою работу с 8 до 5, выезжающий на грузовике за ломом, работающий в контейнерах и с техникой во дворе

Сейчас я чувствую себя намного счастливее и получаю истинное удовольствие от каждого дня", - заявил шотландец.

Примечательно, что отец Александра Сэнди Исдейл вместе со своим братом Джеймсом ранее владели шотландским Рейнджерс, а их состояние составляет около 1,3 миллиарда фунтов

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Родина Ісдейлів

За свою недолгую карьеру Исдейл-младший успел поиграть за Мортон из второй лиги Шотландии. Сейчас он продолжает выступать лишь за любительский коллектив Трун ФК, выступая на позиции форварда.