Экс-форвард Интера попробовал себя в новом виде спорта
Родриго Паласио подписал контракт с итальянским баскетбольным клубом.
Бывший нападающий Интера и ряда других клубов Родриго Паласио решил сменить вид спорта.
40-летний аргентинец подписал контракт с баскетбольным Гарньяно, выступающим в итальянской Серии D.
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Ранее футболист, а теперь и баскетболист дебютировал в новом виде спорта, набрав 4 очка в полуфинале Кубка Гаджано.
Примечательно, что при этом Паласио не объявлял об окончании карьеры футболиста. Прошлый сезон он провел в Брешии, забив 6 голов в 32 матчах.